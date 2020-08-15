苦戀高雄 陳其邁終抱美人歸

高雄巿長補選塵埃落定，民進黨候選人陳其邁一如預期，叩關成功。選前他不諱言，很多人嘲諷他，對於高雄巿長一選再選，對此，他還曾拿哏自比「像極了愛情」，卻被酸「恐怖情人」，但如今苦戀多年，總算抱得美人歸。

陳其邁是民進黨竄出甚早的政壇明星，可惜成也父親、敗也父親，因為陳哲男的庇蔭，在陳水扁執政時，2005年陳其邁即以40歲的年紀，代理高雄巿長，不過高捷泰勞事件，他也因為陳哲男的牽連，黯然退出高雄巿長競爭。

當年與陳其邁爭取高雄巿長的陳菊，轉眼十餘載過去，從花媽到南霸天，在高雄甚至執政3屆，但陳其邁始終是一介陽春立委，黨內中生代鄭文燦、林佳龍、黃偉哲當年看不到他的車尾燈，現在也都紛紛超車，攻頂過六都首長。

時光倒回2018年，陳其邁在黨內巿長提名一路開高走高，被喻為「頭過身就過」，唾手可得的巿長寶座，卻因為政壇「韓流」他首當其衝，再度與魂牽夢縈的高雄巿長擦身而過，若非罷韓成功，陳其邁的巿長夢早該斷念。

陳其邁口中一生懸命的地方，在反對者眼裡像「恐怖情人」，一點也不愛情，但對邁粉來說，這是有情人終成眷屬。只是即使相愛的兩人，也要走過風風雨雨，雖說這就是愛情，但能否長相廝守，剛步上紅地毯才是考驗。（中時）