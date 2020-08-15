同濟會捐防疫物資援外 總統：讓世界看見台灣

總統蔡英文今天出席國際同濟會台灣總會全國年會，對台灣同濟會發起捐贈防疫物資送愛到國外，蔡總統表示，Taiwan can help的理念，讓世界看見台灣，但也提醒防疫不能鬆懈。

蔡總統今天下午接連前往台中南屯萬和宮與北屯南興宮參拜，接著到葳格國際會議中心，出席國際同濟會第46屆年會暨全國十大傑出農業專家、傑出青少年及兒童表揚活動。

蔡總統會中致詞時表示，她連2年出席同濟會全國年會，會友們經過多年的努力，累積非常多令人敬佩的成就，今年並舉辦全國十大傑出農業專家的表揚，這次得獎者來自農業、水產、畜產、林業以及種苗改良等領域，另有優秀青少年與兒童表揚，她要恭喜得獎者。

提到疫情狀況，蔡總統說，這段時間全球疫情還是很嚴峻，台灣因為全員都很團結，看到在場大家都戴口罩，她很高興，希望防疫新生活可以持續下去，讓疫情能夠維持穩定狀態，讓生活不要受到干擾，很多經濟活動可以一樣一樣展開，讓台灣經濟很快振興起來。

她指出，相信在政府全盤的規劃下，只要社會穩定、疫情能夠掌控，台灣的經濟還是有很多成長空間，相信在大家的努力之下，台灣經濟表現，一定比其他國家更好。訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事訂閱

對於同濟會募集防疫物資送愛，蔡總統說，她要謝謝同濟會各地的會友，共同組成對抗疫情的台灣同濟隊，配合政府發起捐贈口罩和防疫物資的活動，將台灣的愛心送到美國、菲律賓、尼泊爾與邦交國史瓦帝尼等國。

蔡總統強調，這件事情說明Taiwan can help的理念，是政府和民間共同來推動，在行有餘力之下，一起為世界帶來貢獻，讓世界看見台灣，但還是要特別小心，因為疫情是瞬息萬變，，一刻也不能夠鬆懈，她要拜託同濟會持續發揮影響力，多宣導戴口罩、勤洗手的防疫措施，多參與經濟的振興，一起讓台灣得來不易的防疫新生活，可以繼續保持下去。 （中央社）