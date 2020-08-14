不等立院 交部啟動紓困3.0

立法院確定不開二次臨時會，紓困預算「卡關」。為安定人心，交通部14日緊急宣布觀光產業「紓困3.0」申請開跑，將補貼綜合及甲種旅行業、觀光旅館業、旅館業以及導遊領隊人員。交長林佳龍強調，觀光旅宿業還在困難時刻，交通部將移緩濟急，把可用的預算先拿來救急！

國際疫情回升，邊境解禁遙遙無期，觀光產業賴以為生的「紓困2.0」6月底已用罄，「紓困3.0」的2,100億元追加特別預算，在民進黨團總召柯建銘13日定調後，確定8月通過無望，還要拖到9月底才能處理。

消息一出，觀光業者13日晚間紛紛透過LINE群組高分貝向林佳龍抱怨，旅行公會全聯會理事長蕭博仁認為，若早知道政府紓困不積極，觀光業者為了員工一直苦撐「是傻瓜嗎？」14日更傳出華航旗下華旅旅行社將結束營業，尤其華航具有官方色彩，在此產業寒冬，業者備感心寒。

所幸在林佳龍定調下，交通部14日發布「紓困3.0」開放申請公告，觀光業一片讚聲。根據公告，「紓困3.0」補貼方案實施期限為7～9月，分三塊，首先是旅行業員工，依實際在職且未採勞動部減班休息補助者，補貼每人每月四成薪資，最高2萬元，共三個月，預估受惠的旅行業者共2,800家，受惠員工達3.2萬人。

其次針對導遊及領隊人員，觀光局說，從2019年到2020年4月16日期間，曾接待或引導來台觀光客旅遊業務，或引導出國觀光旅客團體旅遊業務8團以上，或總天數40天以上，且在補貼期間內並未任職於旅行業者，每月補貼1萬元，連續補貼三個月，預估受惠人數達1.5萬人。

第三是觀光旅館業及旅館業，須符合兩項資格，包含：2019年下半年接待外籍住客逾1千人次，且占總住客逾五成；同時在觀光局指定期間的營業額較去年同期減少逾五成，就可補助該家旅館的員工每人每月四成薪資，最高2萬，共三個月。粗估逾400家業者受惠。

林佳龍14日出席「中彰觀光圈產業交流座談會」強調，行政院已向立法院提出觀光3.0紓困預算案，期待立法院早日審查通過，交通部將使紓困2.0到3.0不中斷。 （郭建志）

政院定調：3.0可先動支部分

紓困3.0預算卡關，行政院長蘇貞昌14日定調，紓困2.0預算還沒有全部用完，可以優先支用紓困應急，若還有不夠，依特別條例規定，3.0可以先動支部分預算。主計長朱澤民則指出，「2.0還有700多億元尚未支用，可優先用於3.0的紓困」。

立法院原擬下周召開二次臨時會，處理攸關紓困3.0追加2,100億元特別預算，但立法院13日確定不開會，外界憂心衝擊亟待紓困的製造業、觀光旅遊業、會展產業等。

不過，蘇揆14日定調紓困2.0尚未用完的700億元將先應急，若有不足，則動支3.0部分預算，但他強調希望紓困3.0預算能早日經立法院通過，妥適運用。

朱澤民則說，紓困2.0有些預算執行期程是到年底，有些則是到明年，各部會都有預算尚未全部用完，都可繼續支用。

至於紓困3.0預算，官員解釋，根據紓困特別條例第11條規定，因應防治及紓困振興的緊急需要，各相關機關可報經行政院同意後，在特別預算案未完成法定程序前，先行支付一部分，各相關機關如有緊急需要，可以報政院核准後，先行動支部分。

據了解，經濟部紓困2.0預算早已見底，許多製造業及會展產業盼能盡快領到7至9月紓困補貼，而在3.0預算中，經濟部編列1,376億元追加預算，針對員工薪資與營運資金補貼部分則為378億元。經濟部初估，製造業第三季所需補貼金額為100至200億元，會展產業20、30億元。

經長王美花14日出席5G相關活動受訪時表示，原本期盼紓困3.0預算由立法院審議通過，過程比較和諧，現在二次臨時會不開，將盡快向政院提報所需預算，爭取同意後，便可動用部分3.0預算，開始受理廠商申請。

王美花指出，按規定各部會只要有緊急需求，就能向行政院提報所需預算，經同意後可先動支一部分。她強調，紓困3.0預算還包含交通部與其他部會，經濟部會就所需部分向政院提報，但仍得依行政院指示辦理。（蘇秀慧、馮建棨）