蘇揆：紓困2.0先應急 3.0可動支部分預算

紓困3.0預算卡關，行政院長蘇貞昌今（14）日定調，紓困2.0預算還沒有全部用完，可以繼續支用，如果屆時還有不夠，依照特別條例，3.0可以先動支部分預算。主計長朱澤民則指出，「紓困2.0還有700多億元尚未支用，可以使用」。

立法院原擬下周召開二次臨時會，處理攸關紓困3.0的追加2,100億元特別預算，但立法院13日確定不開會，紓困3.0預算卡關，外界憂心衝擊亟待紓困的製造業、觀光旅遊業、會展產業等。蘇揆今日定調紓困2.0尚未用完的700億元將先應急，若有不足，則動支3.0部分預算，不過，強調還是希望預算能夠早日經立法院通過，以妥適運用。他說，受到國外疫情衝擊，紓困3.0是有必要的，案子也已經送到立法院。

朱澤民說，紓困2.0有些預算的執行期程是到年底，有些則是到明年，各部會都有預算尚未全部用完，都可以繼續支用。

至於紓困3.0的預算，主計總處官員解釋，根據紓困特別條例第11條規定，因應防治及紓困振興措施的緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，在特別預算案未完成法定程序前，先行支付一部分，因此，各相關機關如有緊急需要，可以報經行政院同意後，先行動支一部分。

據了解，經濟部紓困2.0預算早已見底，許多製造業及會展產業盼能盡快領到7月至9月的紓困補貼，而在3.0預算中，經濟部編列1,376億元追加預算，針對員工薪資與營運資金補貼部分則為378億元。

經濟部初步估計，製造業第三季所需補貼金額為100至200億元，會展產業是20、30億元。