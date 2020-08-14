觀光紓困3.0 即刻上路

新冠肺炎疫情衝擊觀光市場，交通部觀光局4月至6月辦理紓困2.0方案，補助從業人員薪資及導遊領隊人員生計費用，但由於邊境嚴管、出境市場仍未回溫，觀光局已公告第3波紓困補貼方案，因國境未解封而受到衝擊的業者，自即日起可開始申請。

觀光局4月至6月針對觀光產業的營運、薪資成本及導遊、領隊、領團人員生計費用進行補貼，但國際間新冠肺炎疫情持續嚴峻，國境尚未解封，主要經營出團及接團的旅行業、以接待商務旅客為主的都會型旅館，以及導遊、領隊人員仍面臨極大衝擊，經營困境未見紓緩，為協助從業人員生計，觀光局公告第3波紓困補貼方案，並自即日起受理申請。

觀光局表示，期待透過持續補貼雇主薪資成本及相關人員生計費用，留住觀光產業人才，穩定觀光產業就業環境，維持基本動能，等疫情緩和後，能迅速展開各項觀光旅遊活動及營運。

旅行業薪資費用補貼，依實際在職且未採勞動部減班休息補助方案的員工人數計算，申請日前30天內給付員工的薪資為基準，補貼每人每月薪資4成，最高2萬元，共3個月。

導遊及領隊人員申請生計費用補貼，必須證明2019年1月1日至2020年4月16日止，曾執行接待或引導來臺觀光旅客旅遊業務或引導出國觀光旅客團體旅遊業務8團以上，或總天數40天以上，且於補貼期間內未任職旅行業者，每月補貼1萬元，連續補貼3個月。

對於觀光旅館業及旅館業員工薪資補貼，2019年7月至12月接待非本國籍住客人次達1000人次以上，且占總住客人次5成以上，且申請補貼日前1期或觀光局指定期日營業人銷售額與稅額申請書（401）的合計營業額，較去年同期減少比率達5成以上的觀光旅館業及旅館業者，補貼每人每月薪資4成，最高2萬元，共3個月。

（中時 陳祐誠）