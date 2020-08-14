報稅省荷包 基本生活費提高至18.2萬元

財政部每年依照行政院主計總處家庭收支調查結果的每人可支配所得中位數，按照六成訂定每人每年基本生活所需之費用金額，而2019年每人可支配所得中位數為30.3萬元，若按照估算，2020年度每人每年基本生活所需之費用金額預估為18.2萬元。

若依照四人家庭估算，因為每人基本生活費提高7千元、4人合計為2.8萬元，若適用稅率為5％，明年5月報稅時即可省稅1,400元，假設適用稅率為12％，則可省稅3,360元。

2021年報稅省荷包

主計總處今天公布2019年全國每人可支配所得中位數為新台幣30.3萬元，以此為調整基礎的納保法「基本生活費」（保證不課稅金額），可望由今年的17.5萬元增加7000元，調高至18.2萬元，將於2021年5月報稅適用。

以今年5月報稅受惠「基本生活費」不課稅、可減少繳稅的四口之家試算，隨保證不課稅金額每人提高7000元，4人合計就是2.8萬元，假設適用稅率為5%，2021年5月報稅時即可省稅1400元，假設適用稅率為12%，則可省稅3360元。

納稅者權利保護法2017年底上路，首次立法保障國家不可對民眾「維持基本生活所需的費用」課稅，而所謂基本生活所需費用，是依行政院主計總處最近一年全國每人可支配所得中位數的60%計算。

主計總處今天公布家庭收支調查結果，2019年每人可支配所得中位數30.3萬元，以此計算，2020年每人「基本生活費」預估可能為18.2萬元，比去年的17.5萬元增加7000元，可於2021年5月申報綜所稅時適用。

為計算基本生活所需費用在綜所稅計算時是否有被保障，財政部有一套對應公式，如果對應公式中的免稅額、扣除額合計金額低於18.2萬元，就可在報稅時增加減除差額；對應公式項目包括免稅額、標準或列舉扣除額，以及身心障礙、教育、幼兒學前、長期照顧、投資儲蓄特別扣除額等。

財政部強調，依法全國每人可支配所得中位數只要調高，「基本生活費」保障課稅金額就會相應調整，但調整後的具體金額，還是要以年底正式公告為準。

（中央社）