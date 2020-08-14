紓困3.0預算卡關 林佳龍：盤點預算先救急

對於紓困3.0預算案還未經立法院審查通過，交通部長林佳龍今天表示，現在觀光旅宿業還是困難時刻，交通部會朝移緩濟急方向，盤點交通部可以用的預算先救急。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今天在台中市霧峰議蘆會館舉辦「中彰觀光圈產業交流座談會」，林佳龍與觀光局副局長周廷彰、立委莊競程、陳柏惟、陳素月、黃秀芳等人與會，聽取台中市、彰化縣觀光相關產業公協會代表建言，並針對籌組觀光圈產業聯盟進行意見交流。

林佳龍表示，今天有如中彰地區觀光產業大會師，現在除了紓困外，最重要是觀光業轉型，希望透過觀光局轄下13個觀光風景區打造觀光聯盟，中部地區除了日月潭觀光圈、竹竹苗觀光圈外，也要加速整合中彰觀光產業，將盤點資源做設施改善，未來進行整合行銷，盼未來透過觀光產業聯盟的成立，也提升在國際上的競爭力。

林佳龍指出，現在國際疫情嚴峻，進行邊境管制，對國內觀光旅宿業影響很大，行政院已向立法院提出觀光3.0紓困預算案，立法院也已排入審查法案，期待立法院早日審查通過。訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事訂閱

林佳龍表示，在過去紓困基礎下，也會考慮急迫事項，由於紓困2.0預算案只到6月底為止，但從7月開始到現在，還是困難時刻，交通部會盤點移緩濟急，讓紓困2.0到3.0不會中斷。

對於立法院不召開臨時會，林佳龍說，紓困方案現在朝移緩濟急方向，盤點交通部可以用的預算先救急，以做到無縫接軌，回溯從7、8、9月先紓困補助，就最急項目、需要紓困對象先補助。