明年政府債務存量占GDP比率 五年新高

行政院會13日拍板明（110）年度中央政府總預算案，因應疫情衝擊，經濟前景不明，明年度將由公共建設、科技預算雙引擎拚內需。不過，因應疫情振興舉債，強化國家發展，預估明（110）年累計債務未償餘額6兆1,337億元，占前三年度名目GDP平均32.6％，創蔡英文總統就任以來的新高。

蔡政府上台後，強調財政紀律，因此中央政府債務存量占GDP比例逐年下降，原本105年度時，中央債務存量占GDP比率為33％，逐年降低至108年度的29.7％，今年度編列預算時，略為上升至31.3％，明年度再增加1.3個百分點。

不過，主計長朱澤民強調，距公共債務法規定上限40.6％，還有8個百分點、1.5兆元舉債空間，已在疫情嚴峻挑戰下，盡力謀求經濟發展與財政穩健平衡。朱澤民強調，「32.6％比105年度的33％還低，105年度以前最高曾到36.3％」。

110年度中央政府總預算，歲入2兆450億元，負成長2.9％，歲出2兆1,615億元，成長4％，歲入歲出差短1,165億元，另債務還本850億元（占稅課收入5.1％），尚須融資調度財源為2,015億元，以舉借債務1,915億元，及移用以前年度歲計賸餘100億元支應。

總預算債務舉借數，連同特別預算2,681億元，合共4,596億元，排除疫情特別預算後，占整體歲出總額14.7％，在流量15％上限範圍內。朱澤民表示，2,681億元特別預算舉債含前瞻基礎建設及戰機採購等。

13日的院會同時也拍板前瞻基礎建設第3期（110至111年度）特別預算案，歲出編列2,300億元，110及111年度分別編列1,241億元及1,059億元，主要包括軌道建設402億元、水環境524億元、數位444億元、城鄉建設741億元。

為點火內需產業，明年度擴大公建投資，並讓科技創新研發成長，扮演經濟成長雙引擎，公建年度預算1,324億元，加計前瞻特別預算1,041億元，合計2,365億元，連同營業與非營業特種基金2,975億元，整體規模達5,340億元，較109年度預算數增加962億元，約增22％。

至於科技預算，科技發展年度預算969億元，加計前瞻特別預算200億元，合計1,169億元，連同國防科技經費104億元、營業與非營業特種基金256億元，整體規模達1,529億元，較109年度增加27億元，約增1.8％。