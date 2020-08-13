銀行高階主管指數7月走升 市場熱覆獲利冷

台灣金融市場隨著股匯熱絡愈顯活潑，13日公布的7月銀行高階主管指數（BEI），在市場面指數大幅上升下，抵消銀行經營指數的微幅下降，帶動BEI綜合指數小幅上揚至52.8，尚能維持在50之上。

2020年7月最新BEI-綜合指數編製結果分數為52.8，較6月指數52.1上升1.34％，兩項子指數之BEI-經營指數分數為50.6，較6月指數51.1微幅下降0.98％，另一BEI-市場面指數分數為62.8較6月指數56.9上升10.37％。

發布單位台灣金融研訓院金融研究所表示，市場面指數自3月低點一路向上，7月市場面指數大幅彈升創下編製以來新高，也是自編製以來市場面指數超越經營面指數幅度最大的一次；反之，經營面指數走勢相對疲弱不如預期，兩項分項指數呈現反向走勢，形成較明顯「市場熱、獲利冷」的少見現象，經營面指數向上彈升力道及動能來源成為8月份指數觀察重要關鍵。

綜合銀行業高階主管對於主要業務的看法，利率部份，走勢重新回到今年初的水準，至於股市，因大盤突破歷史高點重大關卡創下近30年新高，估計資金將助漲新台幣走勢，也帶動房屋市場連續第三個月回升，市場面指數連續4個月反彈回升，7月創下編製以來新高。