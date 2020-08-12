越南疫情升溫！短期商務入境檢疫增至7天

衛福部長陳時中今（12）日表示，越南近期發生本土疫情，以「峴港市」為流行中心，目前越南全國累計15個一級行政區報告關聯病例，且部分地區已發生次波感染。考量該國疫情持續，該國原本被列在「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」其中的「低感染風險國家」，即日起將調整為「中低感染風險國家」，入境後的居家檢疫時間將由5天增至7天。

陳時中說明，「短期商務人士入境申請縮短居家檢疫」最新名單如下。「低感染風險國家/地區」，包含紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、緬甸共11國。「中低感染風險國家/地區」，包含韓國、馬來西亞、新加坡、斯里蘭卡、越南共5國。

指揮中心呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集（百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等）、教育學習場所（補習班、K書中心等）、休閒娛樂場所（電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等）、宗教場所及活動（廟宇、教會、禮拜、遶境等）時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、維持咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

此外，指揮中心再次提醒，自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。