總統：打造世界級資安產業

總統蔡英文11日出席「台灣資安大會開幕典禮」時指出，政府正積極推動幾項重點目標，包括加速成立數位發展部會、強化核心戰略產業資安防護、政府關鍵基礎設施、落實資安防護應用、繼續提升台灣整體數位國力等，進而打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

對於台灣資安發展，蔡英文強調，應該首先加速成立「數位發展部會」，尤其是面對全球數位科技的多重挑戰，更要整合資訊、資安、電信、網路和傳播五大數位發展相關業務領域，用更整合性的思維，提升各種危機處理的應變能力。

第二，是要強化核心戰略產業的資安防護，更要在產業發展當中，搶先布局AI人工智慧，以及物聯網的資安應用。確保產業研發當中的資訊安全，全世界對台灣科技產品的信賴，就會是台灣最重要的競爭優勢。

第三，強化政府關鍵基礎設施，落實資安防護的應用，尤其在威脅情資方面，遏止不當的滲透攻防。政府更要建立以「數據驅動」為核心的主動防禦體系，達到「超前部署」的目標。

第四是繼續提升台灣整體的數位國力。蔡英文表示，結合5G時代和數位轉型的應用發展，持續促進政府、民間和國際夥伴間的合作模式，完成更多的資訊分享、溝通以及合作。透過這些關鍵目標的實踐，可以打造結合數位實力和國家安全的資安產業，以及被世界所信賴的資安系統及產業鏈。

她呼籲，政府已經開始與業界共同打造資安物聯網中心，也會是未來資安驗證及資安服務的重要據點。希望提醒全國民眾，共同提升資安防護意識，政府才有辦法打造自治、互信、靈活、合作的全國數位防護網，以及世界級的資安產業。