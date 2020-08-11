經長：對陸資審查將趨嚴

30%天花板改「逐層檢視」！擴大限制中國黨政企業來台投資，下周預告修正相關辦法

陸資來台審查將趨嚴！《港版國安法》通過後，港資未來是否會被視為陸資引發討論。經長王美花11日宣布重大政策，對陸資定義將「更嚴謹看待」，預計下周將預告修正「大陸地區人民來台投資許可辦法」，將認定陸資30％改以「逐層審查」方式，並擴大限制中國黨政企業來台投資。

香港國安法上路後，港資與中資區隔越趨模糊，王美花昨上廣播節目接受專訪，首度透露重大政策。她表示，目前雖未把港資比照中資，但經濟部擬修改陸資來台投資相關作法，對中資更嚴謹規範，預計本周就會正式預告。

王美花說，目前外人來台投資，分為陸資與外資兩套審查標準，但近年來也偶有發生爭議，經濟部近期正在研擬修改「大陸地區人民來台投資許可辦法」，把陸資定義訂得更明確，尤其香港局勢讓大家警覺，擔心陸資會透過間接角色來台，經濟部因此做出比過往更嚴謹的規範。

經濟部投審會表示，依目前規定是以外人來台投資，陸資占出資總額「最終比例」有無超過30％作為陸資認定。例如陸資持有A公司40％股權、A公司持有B公司40％股權，當B公司來台投資時，就會認定B公司陸資占比為16％，未逾三成可視為外資。不過，未來將採取「逐層審查」，也就是每一層投資關係都用30％來認定，也就是當陸資持有A公司40％股權時，可判斷A公司是陸資，A持有B公司40％股權時，B公司就會被視為陸資。

官員表示，新的規定可透過逐層審查判斷每一層的投資關係，避免陸資透過層層關係「稀釋」30％的天花板，新法未來上路後，不會溯及既往，新規定生效前已被認定是外資案件不會更動，俟新法上路後新申請案才會適用。

另過去陸資來台投資許可辦法中僅規定「投資人為大陸地區軍方投資或具有軍事目的之企業，主管機關應限制其來台投資」。王美花表示，過去只針對具中國軍方色彩的企業嚴格審查，但中國大陸黨、政、軍一體，這次修法也會把「黨政」加進來，擴大限制範圍。

經濟部官員說，這次修法不會涉及港澳條例修訂，亦即港資等於外資審查辦法沒有更動，但若港資背後仍有陸資持股逾30％，將回到陸資審查方式來審議。

此外，香港局勢動盪後，不少跨國企業紛紛計畫移轉設於香港的亞洲總部，王美花表示，包括日本、韓國、新加坡等鄰國都在爭搶，甚至陸續祭出誘因，台灣並沒有缺席，經濟部希望藉機爭取在港設亞洲總部的4,000多家外商跨國企業來台，相關辦法正討論制定中，近期將陸續提出。