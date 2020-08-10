財劃法未修 財部仍努力填補地方財務缺口

財長蘇建榮指出，受到新冠疫情衝擊，紓困、振興已編列4,200億元特別預算，相對壓縮財政收支劃分法的修法空間，但即使不修法，中央政府也會努力填補地方政府財務缺口。和99年度相較，自100年度起，財政部平均每年都增加1,100億元統籌分配稅款給地方政府。



蘇建榮說，2008、2009年遇到全球金融風暴，為了紓困、振興，政府同樣舉債因應，以致債務快速累積，今年底決算債務一定會增加。



解決地方財政困境，蘇建榮表示，行政院曾在民國99年時提出財政收支劃分法修正案，但修正案始終未完成修法，民國101年時因立法院屆期不續審，因此，修正案迄今無法實施。現在很多地方政府都用修正案標準來要求財政部要補足缺口，但「那個法並沒有通過」。



蘇建榮強調，即使財劃法沒有修正，中央政府也積極提供、彌補地方政府的財政缺口，和99年度比較，自100年度起至今，平均每年增加1,100億元給地方政府統籌分配稅款，且自101年度起勞健保費用已改由中央政府來負擔，降低地方的財政壓力。



「修財劃法也沒有辦法完全解決地方的財政問題」，蘇建榮強調，還是要回歸到各地方政府的財政管理，例如國庫署到地方財政考核，就發現地方政府還是沒有好好課稅，也沒有好好節流，地方政府還是有努力空間。



至於財劃法的修法時程，蘇建榮說，會配合行政院評估施政優先順序的時程，且財劃法修法有四大基本原則要兼顧：一、統籌分配稅款規模要擴大；二、直轄市和縣市標準要一致；三、要考量區域平衡，不能讓有錢縣市更有錢，要調劑盈虛；四、參考地方政府財政努力程度給予補助。



蘇建榮說，除統籌分配稅款，財劃法還涉及到補助款，必須和主計總處一併考慮，前閣揆林全任內原本有意推動財劃法修法，但當時遇到年金改革、稅改及前瞻特別預算而耽擱，前行政院長賴清德也曾考慮修改財劃法，後來碰到選舉因素，今年則是因疫情受阻。