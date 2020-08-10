產官齊聚一堂 前瞻新南向商機

由《工商時報》、中華徵信所、第一銀行共同主辦的【壯闊東協 台商雄起】論壇活動，將於12日在世貿國際會議中心101會議室舉辦。會議除了邀請蔡英文總統特別錄製談話祝賀活動成功之外，並邀請行政院副院長沈榮津、政務委員鄧振中、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、外貿協會董事長黃志芳、商研院董事長許添財等部會首長與會並致詞。

這次活動邀集的部會首長，可謂一次將有關台商前進東協的政府相關部門集聚一堂，也可以讓有意南向投資的台商朋友們，清楚了解政府「新南向政策」的方向與做法。

而與會的演講的貴賓，則包括中鋼董事長翁朝棟、第一銀行總經理鄭美玲、元大投信董事長劉宗聖、中信投信總經理張浴澤、中租控股策略長廖英智、星展銀行（台灣）企業暨機構銀行處執行董事吳銘勝、永豐銀行資深副總經理王啟志、輸出入銀行副總經理戴乾振及輸出保險部經理王廷傑等人，這些機構與企業，對東協部局甚深，相信都有極為豐富深入的內容與精闢的見解，提供與會來賓對前進東協決策的參考。

與此同時，此次會議並邀請在台的東協代表與會，包括新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、馬來西亞友誼及貿易中心首席代表何瑞萍、馬來西亞友誼及貿易中心投資部主任Syakella Zakaria、駐台北印尼經濟貿易代表處貿易部主任Arif Sulistyo、駐台汶萊貿易旅遊代表處經理Mohamad Aji Nurul Azmi Bin Bujang等人都將出席與會。

擁有豐富資源和龐大市場的東南亞，是全球經濟發展最快速的地區；今年來，面對不斷擴散的肺炎疫情、高潮迭起的貿易戰等兩大因素夾擊下的台資企業，對外投資的風險意識也明顯提升。於勢於時，東協十國乃至廣義的南向國度，儼然成為當前台資企業經略全球、擘劃商貿版圖的首選之地。

台灣跟新南向國家的往來，長期來看，呈現穩定升溫的趨勢。2019年雙邊貿易總額超過1,100億美元，新南向國家來台投資年成長超過一成，新南向地區前一千大台商的總營收逼近3.6兆元，獲利突破千億元大關。

對於外向經濟嗅覺敏銳的台灣廠商，正在伺機開發這塊潛力與實力兼具的新興市場。尤其疫情干擾之下，新擴建的廠房、金融機構據點的申設，乃至可能釋放出新的投資與併購機會，都可以找到台商抓住機會、搶快布局的足跡。

做為台灣最重要的財經專業媒體，《工商時報》長期關注經濟發展，於關鍵的時刻，協助企業掌握每一次發展的新契機，並在發行「大陸台商1000大」15年的基礎上，再度與中華徵信所合作，針對經營南向市場、營收排名一千大的台商企業進行調查，這項深入廣泛的一次跨國廠商經營研究成果，將於8月12日舉行的【壯闊東協 台商雄起】論壇上發布，並同步出刊《2020東協台商千大》專刊，希望藉此拋磚引玉，迎接下一個台商企業壯盛世紀的到來。