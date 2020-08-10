境外資金專法將滿一年 匯回逼近2千億

境外資金專法上路15日滿一周年，據財政部10日公布最新統計顯示，申請匯回金額達1,973億元。財長蘇建榮接受本報專訪時表示，首年申請匯回勢將突破2千億元大關。但第二年能否和首年相同水位，需視疫情等國際情勢而定，他也呼籲台商把握專法降稅兩年黃金期。

境外資金專法首年優惠稅率8％、第二年為10％，有實質投資則減半，第一、二年稅率相差二點百分點，因首年期限8月15日將至，蘇建榮說，不少台商搶搭末班車適用較低稅率。

從時機來看，最近香港情勢、港版國安法、中美貿易戰帶來產業鏈架構重整，很多台商想回台，推升台商資金匯回水位，從經濟部投資台灣行動方案統計也可以看出。他說，境外資金專法提供想回來的台商一條管道，享受較低稅率。

蘇建榮說，自8月以來，平均每天都有20億元～30億元資金匯回，還有某大型企業一天內匯回200億元大筆資金，因此快速推升境外資金匯回水位，優於預期。

至於第二年匯回資金水位是否下降？蘇建榮說，第二年數字沒有進一步推估，一年前推估之後國際政經情勢變化很大，包括新冠疫情發生等，第二年資金匯回多少，能否維持2千億水位，難以預估，未來新冠疫情對全球經貿及政經情勢改變後續仍待觀察，若疫苗無法在年底或明初出爐，對全球經濟衝擊恐不小。

至於申請匯回資金中，何以實質投資比重多在3～4成？蘇建榮解釋，專法規定，資金匯回一年內可提出投資計畫，有些企業未立即提出，只要提出後三年內投資，稅率就可退回一半；他並認為，金融投資比重不會比實質投資高，必須以信託或證券全委帳戶才能買金融商品。

至於從採解釋令一般管道回台的資金，比資金專法多或少，蘇建榮說並無統計，但從股市資金活絡情況，研判採一般管道回台的資金應該不少，甚至可能比專法多。

蘇建榮呼籲，台商應把握資金專法二年降稅黃金期，因立院通過資金專法時提附帶決議，專法實施期滿後一年內，需針對CFC受控外國公司訂日出條款，予以課稅，接軌國際租稅公平制度，台商應把握資金專法期限盡快匯回資金。