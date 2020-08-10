當沖降稅延長？財長：願評估

當沖稅率減半期限至明年底屆期，金管會主委日前喊話，盼財政部延長當沖降稅。財長蘇建榮表示，當沖交易約占總成交量35％，比例確實有提高，但延長當沖降稅與否，仍要看稅式支出評估，但他願意再考慮評估延長可能性。



近幾月台股日均交易量都在2千億元以上，呈現交投熱絡情景。蘇建榮認為，台股除當沖稅率從千分之3減半為千分之1.5、有造市效益，還有現在國際資金行情等因素外，有一部分是外資挹注，必須整體評估來判斷，現在無法下定論是否延長當沖降稅。



此外，蘇建榮強調，台灣現行很多稅制有通盤檢討必要性，像貨物稅、能源稅、所得稅扣除額等，我國稅收比例約50％來自所得稅，消費稅、財產稅分別為35％、15％，相對他國有過度依賴所得稅情況。



景氣大幅變動時，所得稅減幅會比消費稅來得嚴重，若稅收太依賴所得稅，稅收衝擊會特別顯著。蘇建榮坦言，長期而言，還是要調整稅制結構性問題。他認為一般稅收來自於稅率跟稅基，除提高稅率外，還有擴大稅基這條路，稅制改革必須做整體考量，必須從各項租稅結構做檢討。



此外，機車業者強調機車早已非奢侈品，不應再課貨物稅。蘇建榮指出，機車類貨物稅偏向於能源稅性質，現在每年貨物稅收約1,800億元、有10％要統籌給地方政府，如果要廢除貨物稅，依照財劃法規定，我國勢必要另尋財源。



過去財政部也委外研究，從能源稅、貨物稅、營業稅三大稅目做評估，當時學者建議提高營業稅率與能源稅率，再廢除貨物稅，蘇建榮指出，能源稅從自己當學者時早有討論，但現在要增訂能源稅、提高營業稅，「真的很有難度」。



至於機車業者訴求，盼針對首購族考慮免徵或調降稅率，蘇建榮說，業者最近訴求幾乎都要求全面取消貨物稅率，至於首購族可否有彈性空間，蘇建榮說，仍需全盤考量。