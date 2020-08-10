科技研發人才培育 將享投抵優惠

科技業日前當面向行政院副院長沈榮津請命，主張將人才培育納入投資抵減，財長蘇建榮10日證實，財經兩部已有共識，將透過修改產創條例的投資抵減辦法，將研發人才培育納入研發投抵。至於在香港跨國企業來台設營運總部，他則說，不會恢復促產條例對營運總部給予通案性租稅優惠。

蘇建榮強調，恢復促產對營運總部、國際物流配銷中心的租稅優惠，擔心會違反OECD（經濟合作暨發展組織）有害租稅競爭規定，特別是台灣去年好不容易才從歐盟稅務不合作「灰名單」中除名，今年目前看來也沒有「壞消息」。

基本上，針對跨國企業來台設立營運總部提供通案性租稅優惠，財政部有顧忌，蘇建榮強調，不會再給予通案性租稅優惠，不過未來會視個案來台營設運總部貢獻度等情況，依個案情況評估檢討，至於是否給予租稅優惠誘因，或設定哪些條件？財政、經濟兩部會必須再進一步研商。但不會對特定地區，特定對象、特定產業提供租稅優惠。

而對半導體產業為提升台灣競爭力，保住在全球的優勢地位，科技產業上月拜會行政院副院長沈榮津，重提給予租稅優惠，尤其IC設計業投入很多研發人才培訓，希望給予投資抵減優惠一事，蘇建榮10日明確表示，財經兩部已有共識，就是研發人才培訓會納到研發支出投抵，且透過修改子法規去適用就好，過去促產條例人才培育投資抵減成效並非很好，因此採取此一方式回應科技業的需求。財政部的原則是不要重複租稅優惠，這也是蔡總統指示的一大原則。

另半導體業者要求，企業保留盈餘日後再作投資是好事，不應以課稅懲罰，不論有無投資，都不應課稅。對此，蘇建榮強調，當初在產創條例修訂時，已降為5％，政府不能平白無故減稅，不然錢只是到股東口袋，企業減稅一定要做實質投資，創造就業機會，因此產創條例才訂定有提出實質投資計畫的企業，未分配盈餘才可以免課稅。