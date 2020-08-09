前瞻第三期 兩年編列2,300億

行政院會本周四（13日）將拍板明（110）年度中央政府總預算，及前瞻基礎建設第3期特別預算案，在後疫情階段將採擴張性政策拚振興經濟，歲出規模匡列逾2.15兆元、成長3.8％，歲入面近2.04兆元、負成長不到3％。前瞻第3期明、後兩年共編列2,300億元，主要用於數位轉型、5G基礎公共建設、水環境建設、城鄉建設等。



政府高層透露，疫情後最重要就是數位轉型，含5G基礎建設，前瞻第3、4期四年5,100億元預算中，約900餘億元用於數位轉型，其中5G基礎公建約500億元，將分配於基礎公共建設、縮短偏鄉數位落差、推廣數位公益活動等三大用途。官員透露，500億5G預算中補助電信業者約300億元，作為建構5G戰略網路以推動創新應用，以補助創新應用場域為主。200億元投入5G數位應用，16億元作為偏鄉建設。



110年度中央政府總預算案本周四拍板，原本編列歲入2兆400億元、負成長3.2％，歲出2兆1,563億元、成長3.8％。惟蘇揆指示歲入負成長低於3％，連日來財主單位和各部會協調提高繳庫盈餘目標，歲入負成長微調縮小不到3％。



最大宗的稅課收入約1.6兆元，負成長近2％，所得稅收匡列預算下降至9,476億元、負成長近5％；證交稅因台股近期創新高價位，證交稅將高於109年的1,060億元，日均值以超過1,700～1,800億估算，收明年度編列稅收逾1,500億元。



歲出部分，公建預算1,324億元，加計前瞻約為2,365億元，較今年度成長2.6％，但加計基金預算更高達5,339億元，大幅成長約30.2％。科技預算966億元，加計前瞻後1,169億元，成長3.6％。



按政事別區分，排名第一仍是社福預算，連二年突破5,200億元，包含政府支出勞健保與國保，撥補勞保基金200億元等。至於國防預算，主計總處原本編列3,610億元，成長2.8％，在蔡總統指示下，可能再增加數十億元，成長近3.5％，逼近3,650億元。