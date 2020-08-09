自駕公車商轉 南市拚第一

台南市第一條自動駕駛公車路線，9日起在南科園區展開不載客測試，預定今年第四季進行載客測試，將挑戰成為全國第一條商轉營運的自駕公車路線。龔明鑫表示，台南市府正研議以自駕公車取代輕軌可能性，很多開發中國家經費有限，想發展大眾捷運系統，無人自駕公車專用道是很好的選擇。

龔明鑫透露，目前民間業者已取得美國標案，若能輸出是台灣之光，下一步目標盼輸出東南亞市場。

台南市府9日在南科管理局舉辦第一條自動駕駛公車路線啟動儀式，國發會主委龔明鑫、科技部長吳政忠、科技辦執祕蔡志宏及台南市場黃偉哲等人率先搭乘體驗。

自駕公車行駛計畫由市府與民間廠商「理立系統公司」合作，目前規劃二條示範路線，包含假日的南科循環線，約6.4公里，及平日沙崙循環線，有3.9公里。台南市府說，自駕公車有六部高解析度的攝影機，以及四組光學雷達，沿途的各項路側設備，可與車上的人工智慧系統進行即時溝通，掌握各種路況情境。

龔明鑫表示，推動自駕公車除要有法規鬆綁配合，還要搭配技術團隊與建置完善測試場域，台南市建置的場域，跨出非常重要一步。

龔明鑫並說，用於5G前瞻預算500億元，可以部分用在無人自駕車，讓智慧交通更往前一步。他表示，台南市府在研議無人自駕車取代輕軌的可能，從公共建設的角度，不但經費可更節省，還能多服務一倍以上市民，在科技安全做到最好前題下，是非常好的超前部署創舉。

龔明鑫表示，很多開發中國家經費有限，想要發展大眾捷運系統，無人自駕專用道是很好的選擇，也是很有未來性的大眾運輸系統，車子改造即可，不需重新打造，搭配專用道路，不會比輕軌差，也比很多國家採行的BRT好，營運成本較大眾運輸系統價格便宜很多。

目前理立系統公司拿到美國標案，在類似文湖線道路上試驗，上面沒有軌道，跑自駕車環境很單純，後面要連結幾輛車皆可。

工業局系統整合辦公室指出，繼自駕車在美國輸出實績後，理立對歐洲市場蓄勢待發，系整辦公室並協助鏈結理立與荷蘭東部某智慧園區，雙方正對園區的自駕車潛在合作交流中。資策會國際處長黃瓊雅認為，東南亞國家智慧交通是趕超戰略，新南向將會是下一個市場。