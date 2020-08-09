台積股利挹注 國發基金明年繳庫170億

明（110）年度中央政府總預算案歲入面籌編捉襟見肘，向來國庫金雞母的央行，首見13年來調降繳庫盈餘未達1,800億元水準，減少繳庫100多億元。而吃進台積電股利大補丸的國發基金，明年繳庫盈餘將自109年的123億調升至170億元，創近15年新高，成為挹注國庫非稅課收入的主力部隊之一。



據了解，每年扮演國庫金雞母的央行，繳庫盈餘自98年站上1,800億元水準後，至109年度為止，連12年穩居繳庫貢獻王，年繳庫盈餘都在1,800億元水準。



今年因歐美各國央行，紛實施寬鬆貨幣，因應新冠疫情，利率下跌報酬率偏低，央行外幣資產運用收益明顯縮水，雖在主計總處協調下，已加碼繳庫盈餘，但明年無法維持往年1,800億元水準，將出現13年來首度調降，減少繳庫100多億元，不到1,700億元。



為此，財主單位最近疲於協調各部會增加非稅課收入繳庫目標，調升基金繳庫盈餘，其中台積電單一最大股東國發基金，自然成首要目標。據國發基金年報顯示，國發基金持有台積電6.37％股權約16.5億股，台積電每股若配發股利8元，國發基金每年現金股利收入約有132億進帳，再加上世界先進、金融股等其他轉投資事業現金股利收益30～35億，每年國發基金有160～170億穩定現金股利收入。



依國發基金年報顯示，至108年底未繳庫盈餘累計有685億元，而108年全年總獲利為232.4億元，為近5年來最高，與台積電調整股利政策倍增股利收入有關。官員認為，即使明年度繳庫調增40多億元達170億元，國發基金仍有餘裕投資新創或策略性產業。



高層表示，基於國家戰略性需要及考量，國發基金持有台積電股票不會再出售，以國發基金總投資台積電22億來看，目前台積電股價飆漲至約433元，國發基金持股台積電歷年股利及潛在獲利逾300倍超過6,500億元。國發基金主委龔明鑫強調，政府應挹注資源，積極尋找扶植「下一個台積電」。