智慧城鄉2.0 決戰國際輸出

國發會主委龔明鑫透露，配合前瞻計畫2.0啟動，亞洲．矽谷計畫的智慧城鄉2.0徵案即將在年底或明年初展開，過去1.0以國內為試練場域，2.0將以輸出國際市場作為徵案主軸，以加速資訊軟硬結合的系統整合輸出海外市場，且會有系統性戰略思維，整合資源打團隊戰，不讓日、韓集團軍進攻東協專美於前。

蔡總統第一任提出以新南向產業布局作為重點，美國川普當選後也提出「印太戰略」布局，把過度集中在中國的生產鏈移往東南亞及印度。龔明鑫表示，我國超前部署一年以上，去年初啟動台商回台方案，美、日到今年初新冠疫情後，才開始補貼企業撤離中國，依目前國際氛圍，供應鏈移轉或布局東南向是現在進行式。

龔明鑫表示，配合前瞻2.0計畫，政府推動智慧城市或智慧城鄉，有了新的預算分布，國際化就可以更積極強化，且亞洲．矽谷2.0扶植新創也要強調輸出國際市場。未來以5G垂直應用的系統整合，例如智慧工廠、智慧醫療、智慧教育、自駕車等，都是輸出新南向可考量重點。

他指出，智慧城鄉第一階段著重在國內試練場域，第二階段不論企業和地方合作提案，或由政府整合大型智慧城鄉發展計畫，2.0徵案都會要求必須以輸出國際連結的規劃內容作為主軸，將創新應用觀念推展出去。

政府從旁推動在新南向國家設立區中區、園中園的台商專區策略，龔明鑫表示，跨國性考察受到疫情影響，廠商暫無法出國實地勘查，但此策略是對的。他強調，未來輸出國際市場會有系統性思維，不是零星單打獨鬥，集中力量及資源協助新創或中小企業，會形成國家隊進軍東南亞，像日、韓都用集團軍進軍東協國家，台灣過去較像游擊隊，在新南向國家推動區中區、園中園即有「國家隊」的意涵。

龔明鑫分析指出，美國已切斷和中國大陸的供應鏈系統，不准美企使用大陸產品，擔心有資安上的疑慮，未來會形成中國及非中國二套或多套供應鏈體系。他認為，台商在中國大陸生產的供應鏈產品短期或許不會中斷，但供應給歐美市場的產品，台商需自中國大陸移出。

他說，台商第一優先可能回台灣落地，第二選擇可能以東南亞作第二備援基地；另有些產業的組裝廠會設立在市場旁邊，例如北美市場設於墨西哥，歐洲市場會設於東歐，不會全在中國大陸生產以通路方式運輸至歐美等其他市場。至於產品若集中同一供應鏈體系，則可能選擇赴東南亞國家生產，例如前往投資環境已相當完整的越南布局。

此外，工業局系統整合辦公室表示，今年因疫情，各式線上需求整合，如線上展覽、媒合、會議室與簽約等功能，以e-Business全新概念，協助廠商透過線上機制進行生意洽談，為後疫時期新常態業務模式。資策會國際處長黃瓊雅指出，「以錢帶路」還是多國推進產業輸出國際有效做法，以投資帶動貿易輸出策略，是帶領台灣隊、旗艦隊，在新南向打團體戰策略，海外大型標案與工業智慧園區更需要政府資金投資助攻。