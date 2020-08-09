彰化檢測曝有潛在感染者 陳時中：風險可控

彰化抗體檢驗研究初步結果曝光，指出台灣恐有隱藏感染者。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前尚未看到完整報告，但可預期社區裡有潛在感染者，也未造成社區感染，風險可控。

台灣大學公共衛生學院、彰化縣衛生局、彰化基督教醫院以及中央研究院合作，在彰化縣推動新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的新型冠狀病毒血清抗體檢測，了解各族群、年齡等抗體分布的情形以及社區感染的程度。

台大公衛學院教授陳秀熙昨天透露，目前針對確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等四族群，檢驗了將近3,000人，發現四族群都出現部分陽性反應，但他強調血清抗體檢測是呈現過去感染狀況，和目前疫情無太大關連。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，目前檢查報告還沒完整呈現，指揮中心也還沒看到相關數據。不過，指揮中心追求的是風險可控，社區裡有潛在的無症狀個案是可預期的，正如他一再強調的：「零本土不代表零風險」。

陳時中指出，截至目前，台灣共出現10例找不到感染源的個案，以及敦睦艦隊、日籍女學生、泰籍移工、比利時工程師、日籍工程師等感染源不明個案，很可能就是被潛在感染者傳染，但並未進一步造成台灣的社區傳播，未來研究結果出爐會再做參考。

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