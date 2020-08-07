7月出口轉正 終結連四黑

財政部7日公布最新進出口統計，7月出口282億美元，年增0.4％，終結連四黑轉為正成長，優於原先預期的負成長1.5％至4％。累計今年前七月出口值為1,862.1億美元，年增0.5％，表現優於韓、星、港等競爭者。

值得注意的是，7月電子零組件出口值為109.8億美元、資通訊產品出口值為43.5億美元，兩類貨品表現亮眼，分別創歷年單月次高與新高水準，主因為國際遠距應用需求強勁、積體電路外銷活絡。

不過，7月傳產貨品出口值包括礦產品、金屬製品、化學品、塑橡膠品等仍為衰退局勢，年減率約10.8％～59.8％。

累計今年前七月出口值為1,862.1億美元，年增0.5％，相較南韓（年減10.6％）、新加坡（年減10.3％）、香港（年減3.9％）表現更佳，為亞洲四小龍中唯一正成長國家。

展望未來，財政部統計處長蔡美娜指出，8月出口仍在盤整期、預估為負成長，衰幅約0.5％～2.5％。

根據主計總處預估，我國第三、四季出口可能分別負成長3.5％、1.2％，合計下半年我國出口值年減2.3％，2020年全年出口值約年減0.7％。蔡美娜指出，若我國今年全年出口值為負成長，則為史上第二次連兩年出口負成長。

蔡美娜分析，7月出口因新冠肺炎疫情籠罩，科技與傳產貨品仍處於「強弱分明」態勢，科技產品受惠於5G通訊、宅經濟、遠距商機等新興應用持續推進，加上台商回流與旺季出貨顯現，電子零組件與資通訊產品出口表現亮麗，維持我國1～7月出口值0.5％的正成長。

在傳產貨品類，國際原物料價格仍處相對低點，不過蔡美娜強調，按傳產貨品總體金額來看，平均減幅13.8％、已較6月（-23.8％）有所收斂，她認為隨著國際陸續解封，各國對傳產貨品需求將陸續回升、有利下半年出口。

展望下半年，蔡美娜認為科技與傳產貨品一強一弱的情況仍會維持，主要是國際疫情有升溫跡象、不排除二次爆發可能，礦產品廠商已紛紛調降產能，減幅高達六成。

反觀科技產品自各國解封後，因採取復工與疫情共存情況，長線趨勢不變、商機持續增加，例如台積電在法說會宣布今年其營收成長率有望達10％以上、其資本支出也上調到歷年最高，顯見電子零組件產業訂單滿載、欣欣向榮。