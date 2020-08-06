7月CPI連6跌 無通縮疑慮

主計總處6日發布物價統計指出，受娛樂費用降價促銷、油料費續跌的影響，7月消費者物價指數（CPI）年增率-0.52％，連續第六個月下跌，研判尚無通縮。不過，黎巴嫩大爆炸將推升油價而影響國內物價，值得密切關注。

綜合統計處專門委員邱淑純表示，7月七大類物價中，除交通及通訊類、教養娛樂類這兩類續呈下跌，其餘五大類仍呈上漲，但由於娛樂費年減4.1％，創下126個月最大跌幅，加上油料費續降，以致於CPI較上年同月跌0.52％。

主計總處官員說，自年初疫情蔓延以來，不少服務業的生意清淡，為吸引消費者上門，皆降價促銷，隨著政府消費激勵措施上路，業者仍持續降價促銷，例如7月遊樂場入場費較上年同月大跌17.9％，創下民國92年8月以來最大跌幅，旅館住宿費也跌12.0％，外食費微漲0.8％同樣創113個月最小。

政府消費振興措施逐漸上路，未來到底會推升物價？還是降低物價？邱淑純表示：「業者有可能競爭而降價，但也可能因需求提升而漲價，仍待觀察。」

邱淑純表示，消費者物價雖已連跌6個月，但跌幅已漸收歛，研判國內尚無通縮，至於行政院關注的17項重要民生物資（米、蛋、雞肉、鮮奶等）的價格年增率1.34％，反而創下近15個月最高。此外，購買頻度極高的蔥、蒜頭更較上年同月大漲48％、33％，為全體查價項目漲幅最大的前兩名。

邱淑純同時指出，黎巴嫩大爆炸將推升國際油價，惟近日疫情升溫、中美關係緊張又會抑低需求，原油走勢不確定性再度升高，由於原油行情與我國躉售物價、消費者物價密切關聯，主計總處正密切關注。

她指出，7月躉售物價（WPI）年減9.15％，為連續15個月下跌，跌幅已漸收歛，至於8月是否持續收歛？由於國際情勢變幻莫測，還很難說。