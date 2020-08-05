又增一例不明感染源！ ８類場所即日起須戴口罩

國內解封將邁向兩個月，但國際疫情依然嚴峻，國人防疫意識卻出現鬆懈，衛福部長陳時中5日宣布，即日起八類場所，包含娛樂、賣場、教育場所、大型活動等，務必配戴口罩，若仍民眾配合度不高，將思考拉高防疫管制。

台灣近期除接連出現境外移入案例，過去一個月內來自菲律賓來台確診人數就達17例，也發生在台已一段時間、卻不明感染源而確診的案例，例如案469的比利時男，或從台灣返回泰國移工被採檢確診。近期越南疫情升溫，就被外界直指是越南境內「報復性旅遊」所致，為避免國內防疫失守，指揮中心決收緊管制。

陳時中表示，務必戴口罩的八類場所包含：一、醫療照護機構。二、大眾運輸場站或車廂。三、賣場或市集，如百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等。四、教育學習場所，如補習班、K書中心等。五、展演競賽場所。六、宗教場所及活動。七、休閒娛樂場所，如電影院、音樂廳、體育館、夜店、酒吧、KTV等。八、大型活動。

陳時中觀察，國人防疫鬆懈，不僅防疫酒精滯銷，口罩配戴率不到三成，很怕民眾輕忽心理，將使防疫面臨困難，若民眾對這些防疫守則仍舊不遵守，將採取進一步動作，升高管制措施。另，考量日本疫情快速上升，近期單日新增病例數多超過千例，且疫情集中在與我國往來密切之都市地區，陳時中並宣布，即日起將該國自「短期商務人士入境鬆綁」的中低風險國家移除。綜觀國際，尚無其他防疫較佳的國家能納入名單，甚至還有被移除的可能。

至於觀光業期盼「旅遊泡泡」，陳時中明確表示，目前沒有進度也不用想。至於日方通知，有位日籍男子自台返日確診，指揮中心已掌握80名接觸者，並啟動疫情調查。

另教育部5日突公告，宣布境外生全面解禁，但陸生除應屆畢業生外皆排除。對此中央指揮中心表示，陸生須由教育部決定、小明能否返台則由陸委會評估。陸委會則說，是因陸方阻撓，刁難「大通證」簽注、要求台灣學校證件不得出現「國立」字樣等。