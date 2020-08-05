美衛生部長訪台 北京抗議

美國在台協會（AIT）5日宣布，美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿薩爾（Alex Azar）下周將率團訪問台灣，成為台美斷交後，美方訪台最高層級官員。他將代表美國總統川普拜會總統蔡英文、台灣資深公衛官員、新冠疫情醫護及專家，討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係等議題。



消息公布後，大陸表示強烈抗議，向美方提出嚴正交涉。大陸外交部發言人汪文斌於記者會上表示，台灣問題是中美關係當中最重要、最敏感的問題，一個中國原則是中美關係的政治基礎。中方希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止一切形式的美台官方往來，不向台獨勢力發出任何錯誤訊號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。



AIT指出，美國總統川普2018年簽署台灣旅行法，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼，本次訪問即為一環。這次訪台是深化美台公共衛生合作機會，全球正致力鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源。



總統府發言人Kolas Yotaka表示，阿薩爾就任後更大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，疫情期間也領導美方相關單位與我國合作防疫，他的前來，不僅是台美關係友好見證，更期待台美雙方在既有良好基礎上，持續提升台美全球合作夥伴關係。



衛福部長陳時中則說，由於疫情有升溫趨勢，阿薩爾來台採最高規格防疫，採團進團出、可免去14天檢疫，屬「外交泡泡」模式，創下免居家檢疫首例。訪問團除要備妥在美國搭機前三天的採檢陰性證明，乘坐專機來台，抵台後我方也會再次採檢，來台全程配戴口罩，行程間搭乘專車，避免與大眾近距離接觸。