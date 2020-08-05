新北5大場所恢復強制戴口罩 特殊場所實名制

新冠肺炎境外移入個案增加，新北市長侯友宜今天宣布，即日起KTV、電影院、k書中心、補習班、電梯等密閉空間，恢復戴口罩，特殊場所也將持續實名制等，如果業者違規就處罰。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第78次應變會議暨市政會議，今天上午在新北市府18樓市政會議室舉行。市長侯友宜說，全球疫情仍很嚴峻，香港、菲律賓個確診個案增加，歐洲、美國疫情也未降溫，台灣疫情跟全球疫情相關聯。

侯友宜說，在疫後振興經濟的同時，仍要求民眾先自律，有時候也真的很難保持社交距離，也沒有戴口罩。市府先從已公告的嚴格執行，至於沒有公告的，也鼓勵戴口罩及保持社交距離，讓民眾有增加防疫作為，調適心情的準備。

侯友宜表示，已經全面採取實名制的場所包括舞廳、酒家、酒吧、特種咖啡、特殊娛樂場，這些都將持續進行。

衛生局表示，已經完成141家業者稽查輔導，經查核有32家業者不符規定，多數為未配合實名制及保持社交距離室內1.5公尺等，已要求業者改善並將加強稽查，違者限期未改善將依傳染病防治法裁處。

另外，電梯、補習班、電影院、K書中心、KTV都要恢復強制戴口罩。侯友宜提醒新北各行業，不要成為新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情第二波攻擊破口，市府各單位加強宣導及巡查。

侯友宜說，要求入境旅客全面普篩不是他個人意見，是把專家學者的意見說出來讓中央知道，但地方政府會尊重中央的決定，地方會加強境內管控。

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更新：臺灣時間每日下午3點 資料來源：衛福部 註：依衛福部更新速度，有時會與確診數有所落差

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