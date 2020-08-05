陳時中令8類場所戴口罩 這些都在列

衛福部長陳時中今（5）日表示，國際疫情持續升溫，但近期他發現國人的防疫有點鬆懈，防疫酒精滯銷，口罩配戴率不到五成，甚至不到三成，因此宣布即日起8大場所，包含娛樂、賣場、教育場所等，全都務必配戴口罩，若仍民眾配合度仍舊不高，將思考進一步動作！

陳時中表示，8大場所包含：第一，醫療照護機構；第二，大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂；第三，賣場或市集，像是百貨公司、量販店、傳統市場、夜市等；第四，教育學習場所，包含補習班、K書中心等；第五，展演競賽場所。第六，宗教場所及活動，像是廟宇、教會、禮拜、遶境等；第七，休閒娛樂場所，像是電影院、音樂廳、體育館、兒童遊樂場、酒店、舞廳、夜店、酒吧、KTV、遊藝場等。第八，大型活動場合。

陳時中提到，除了民眾都開始不注意戴口罩之外，不管是乾洗手、濕洗手的人，都少了很多，甚至他也發現「防疫酒精也開始滯銷」，民眾出入公共場合、下班回家的這些清潔基本動作都輕忽了。陳時中強調，他很怕民眾的輕忽心理，將使得防疫上產生困難。

陳時中呼籲，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，務必佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。若是民眾對於這些防疫新生活的守則，遵守程度依然不高，他將採取進一步動作，升高管制措施。