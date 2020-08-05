可疑不明包裹 隱匿未報最高可罰15萬元

農委會統計，台灣收到民眾通報9件來自中國附贈種子等的包裹，加上美國發生過炭疽熱事件，事涉國安，將要求報關行、快遞、電商等落實申報品名，隱匿未申報最高罰新台幣15萬元。

農委會防檢局日前公布，從7月28日至8月3日，已接獲民眾通報收到自中國寄送附贈的培養土、砂土、肥料及種子等貨品計9筆，並在民眾主動繳交或防檢局派員帶回後，已立即銷燬。

中央社記者訪問防檢局副局長鄒慧娟，美國曾發生過炭疽熱事件，不明包裹事件恐怕不只有防疫疑慮，已事涉國安，尚僅要求民眾主動通報、繳交，或是仰賴邊境X光掃描判讀，會否有漏洞，況且快遞等業者相對於民眾，原本就更熟稔跨境包裹出入境作業規定，是否應善盡第一關法律責任，以確保安全。

鄒慧娟說，要求民眾主動通報繳回或派員帶回包裹予以銷燬是第一要務，而物件入境，被發現是檢疫物，歸防檢局處理外，其實還有其他類別物件，會送檢警等其他相關單位處理，有何內容物，要由其他專責單位說明。

她補充，防檢局取得包裹，要拆封未申報品名的檢疫物，會在安全規格下執行，確認內容物為何，再予以銷燬。

她並說，民眾發現「郵寄」的包裹有不明內容，必須繳交或通報，否則會依據植物防疫檢疫法開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰；為強化把關，也將要求從海外以「快遞」方式入境物件的輸入人，包含電商、報關行、快遞公司等，必須落實申報品名的實名制，否則隱匿未申報，也將罰3萬元以上、15萬元以下。

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