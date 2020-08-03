製造業無薪假 持續惡化

勞動部3日公布最新無薪假統計，總計有1,122家企業、2萬7,085人，與上周相比，家數與人數雙雙增加。勞動部表示，主要是製造業受到新冠肺炎在國際疫情影響，金屬機電工業、化學工業、民生工業仍待復甦，製造業家數和人數也雙創疫情以來的新高，達372家、1萬7,508人。

勞動部表示，無薪假在過去這一周新增73家，人數新增1,877人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。從行業別來看，無薪假實施的家數與人數都主要集中在製造業，目前總計有372家、1萬7,508人，過去一周新增19家、991人。

據統計，製造業中又以金屬機電工業、化學工業、民生工業等增加較多。勞動部官員解釋，主要還是受到疫情影響，國外封城、產業鏈停工、或延後開工影響，最嚴重的金屬機電工業目前有186家、6,629人正在無薪假，其中又以工具機產業是實施情況較多的行業，其上下游都受到影響，甚至相關原物料進口的批發零售業也受到影響，實施家數也有346家、4,891人。

民生工業實施家數有79家、4,720人，主因紡織產業及上下游，例如成衣布料、染紡等，而化學工業也有73家、4,894人實施無薪假，主要是橡膠相關產業因國際需求減弱有關。

國際疫情尚未趨緩，邊境管制也持續影響國際觀光，包括航空公司、旅行社等仍持續受到影響，據統計，實施無薪假的支援服務業增加至80家、756人，運輸及倉儲業也增加至64家、1,595人。

從縣市別來看，實施人數最多的為彰化縣，雖然只有50家企業實施，但人數高達4,924人。據了解，是受到寶成集團從6月開始實施無薪假影響，人數仍高。人數次高為桃園市，165家、4,583人，主因是製造業集中，因此人數、家數都較高。