傳索馬利蘭擬承認台灣 外交部不評論

台灣與索馬利蘭7月1日宣布互設具官方性質的代表處後，今天傳出索馬利蘭總統阿布迪已指示親信探索與台灣相互承認的可能性。外交部對此不予置評，但強調台索雙方互動良好。

「索馬利蘭紀事報」（Somaliland Chronicle）今天引述消息人士報導，阿布迪（Muse Bihi Abdi）下令仔細研究3月生效的美國「台北法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act，即「台灣友邦國際保護及加強倡議法」），並分析單方面承認台灣的利弊風險。「台北法」明文鼓勵其他國家與台灣建立外交及雙邊關係。

同時，中國駐索馬利亞大使覃儉昨天再訪索馬利蘭首都哈爾格薩（Hargeisa），是今年第三度造訪當地；報導援引消息人士說法，指阿布迪拒絕接見覃儉。索馬利蘭先前已拒絕中國要求終止與台灣發展關係的要求。

外交部發言人歐江安晚間表示，對於索國媒體未引據消息來源的相關報導，外交部不予評論。

歐江安說，外交部與索馬利蘭外交部等部門持續就設處，以及未來基於互利互惠原則推動有利雙邊民生的各項合作計畫進行磋商，互動良好。