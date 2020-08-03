總統蔡英文：李大維接總統府祕書長

總統蔡英文今天宣布，將由海基會董事長李大維接任總統府祕書長。

原府祕書長蘇嘉全因其侄子蘇震清涉及SOGO行賄案，對其家族所涉事件為不讓蔡總統為難，2日主動向總統請辭獲准。

蔡英文責執政團隊深自警惕 升官發財請走別路

總統蔡英文今天下午宣布，將由海基會董事長李大維接任新任總統府祕書長。蔡英文說，李大維是臨危受命，在李的襄助下，府務及國政可無縫接軌。

蔡英文表示，過去四年多來，李大維從外交部到國安會再到海基會，一直到這次的總統府祕書長，都是她在國家政務上重要的工作夥伴，這次邀請其出任將借重其在國際事務及豐富的政務經驗，特別在地緣政治經貿結構快速變動的時刻，李大維可協助她及團隊對挑戰做最好的因應。

李大維上任後頭一項工作就是處理李登輝前總統的治喪事宜，她上午已指派賴清德副總統在內的32位代表擔任治喪大員，包括主責治喪政府代表，李前總統故舊及部屬，朝野各政黨及民間領袖。為表慎重，未來治喪大員會議將由賴清德主持，李大維負責協調聯繫工作，領導工作 團隊處理治喪事宜。

針對蘇嘉全的請辭，蔡英文說，蘇告訴她清白是他的第二生命，因此決定以辭職明志證明清白，她尊重蘇的決定。這次公司法修法已可看見結果，即使有少數有心人企圖運作，也無法扭曲最後的法案。

蔡英文強調，歷來重要法案，行政團隊不論行政或立法部門，都有專業嚴謹的把關機制，國會黨團內部會透過黨團會議廣泛討論，且與行政部門密切溝通協調，找出最符合國家整體利益的共識，不受少數人的左右。行政團隊也會秉持專業，堅持原則，即使有壓力，也會嚴格把關，避免利益團體不當干擾，健全的機制就是最好的防火牆及防腐劑。

這次有部分立委涉案，她希望司法單位勿枉勿縱。蔡英文提醒執政團隊，升官發財請走別路，執政的目標不是為自己的利益，而是為讓台灣更好。

蔡英文說，法律是道德最後底限，執政團隊成員若有違法當然要受法律制裁，即使沒有違法不代表不會影響社會的觀感，不會傷害對政府的信任，她再度要求執政團隊成員要更深自警惕，以更高標準要求自己，為自己行為負責，切勿因一時疏忽，砸掉人民對政府的信任。

延伸閱讀

立委收賄引爆政壇核彈 蘇嘉全請辭府秘書長