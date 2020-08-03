股市V彈 勞動基金H1虧損縮至1498.4億

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但隨著美國聯準會(Fed)以及各大央行積極救市，台灣經濟基本面表現佳，金融市場在3月觸底後快速回升，勞動部勞動基金運用局今（3）日發布勞動基金最新績效，截至6月底，整體勞動基金評價後收益數為虧損1,498.4億元，收益率負3.52％。

勞動部勞動基金運用局表示，截至今年6月底，整體勞動基金規模為4兆3,609億元，其中新制勞退基金規模為2兆5,305億元，舊制勞退基金規模為9,338億元，勞保基金規模為7,359億元，就保基金規模為1,366億元，職災保護專款規模為108億元，積欠工資墊償基金規模為133億元。

勞動基金短期績效，雖受到全球疫情衝擊，仍呈現虧損狀態，但隨著金融市場回穩，投資績效亦逐步回升，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為-3.72％、-4.44％、-2.64％、0.48％、0.43％及0.59％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,778億元，收益數為-84.5億元，收益率為-2.38％。

歐洲央行（ECB）7月16日召開利率決策會議，決議三大基準利率維持不變，疫情緊急購債總額維持1.35兆歐元不變，持續到2021年6月。美國聯準會(Fed)在7月16日發布的最新褐皮書顯示，美國經濟活動在7月初溫和恢復，但是隨著二次疫情爆發，剛起步的經濟復甦再度陷入不確定中。

至於我國財政部7月7日公布今年6月出口值為271.3億美元，較上月增加0.5%，年減率為3.8％，累計1至6月出口值為1,580.2億美元，年增率為0.5％。展望未來，遠距商機與5G通訊、高效能運算、人工智慧等新興運用崛起，加上國內半導體領導廠商高階製程優勢，以及產能回台之趨勢延續，有利適度挹注出口，惟疫情威脅未除，陸美對抗再起，下半年出口仍有壓力。

（ 中時新聞網 呂承哲）