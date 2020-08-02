牛津：二次疫情發酵 企業悲觀

根據牛津經濟研究院7月最後一周對關鍵企業調查的「全球風險認知」報告，近期的第二波疫情讓企業界悲觀情緒擴散，超過一半的受訪者將疫情視為最大的全球經濟風險，6月暫時改善的商業信心也轉為悲觀，有57％受訪者顯示「沮喪─消極」。



調查團隊指出，75％受訪企業期待科學進步能加快解決疫情干擾，高於三個月前調查時的58％，且幾乎所有受訪者（95％）同意科學進步列為改變風險的三大因素之一。



在其他風險中，只有約15～30％受訪認為，全球政府的紓困政策可能帶來強勁復甦，「若是真的發生，也可能成為另一項風險」；更只有5％受訪者認為「中美貿易紛爭如果獲得解決，可以帶來國際貿易成長助力」。



該報告受訪企業群共計僱用約600萬人，營業額約2兆美元。調查團隊指出，此次結果與三個月前相比，現在出現更多企業受訪者看壞前景，估計經濟衰退會更深、衰退持續時間會更長，對企業營運產生的影響會一直接續下去；甚至超過一半的受訪者認為，疫情改變了正常營運，未來五年最大的挑戰是產業暨市場結構的變化及其因應。



牛津經濟研究院指出，受訪企業也預計全球衰退時間將會更長，相較牛津估計的兩季和4月調查的三季，認為疫情造成衰退時間會拖延到四個季度的企業比重，從6月調查的18％上升至本次的23％。



基於疫情擴散源自公共衛生措施的正確度，調查團隊指出，有更多的受訪企業認為，公衛措施比與政策回應衰退更重要，政府在追求經濟復甦的同時，應該有足夠的醫衛作為，目前難以止息的疫情已使得經濟復甦將走出Ｕ型，甚至支持W型復甦的企業占比也在上升，多數救市作法無法在短期發揮效果。