-0.73％ 第二季經濟意外負成長

主計總處7月31日發布第二季GDP概估指出，受民間消費不如預期，創下史上最大衰退的影響，第二季經濟成長率結束16季正成長，意外的轉為-0.73％，非僅不如預期中的正成長，也創下金融海嘯以來表現最差的一季。



綜合統計處專門委員黃偉傑表示，5月預測時認為隨著6月7日疫情解封後，民間消費動能可望恢復，不過統計發現，是有恢復，但恢復效果不夠大，以致民間消費比5月的預測跌更多，原預測只跌2.08％，統計結果跌了5.13％。



第二季民間消費跌5.13％，這個跌幅超過金融海嘯時期的跌幅（-0.5～-4.3％），創下歷年最大的負成長。除了民間消費不如預期，商品出口、旅客來台停擺也不如預期，削弱了第二季的出口動能，黃偉傑說：「所幸三角貿易轉為正成長，把輸出撐上來，才使得第二季輸出跌幅縮小至3.68％。」



在各項總體指標裡，第二季表現最好的首推資本形成，年增率9.56％，優於原預測，黃偉傑說：「這主要是受惠於半導體大廠仍持續擴大資本支出，反映民間投資仍維持穩定成長。」



綜合消費、投資及外貿等統計，概估第二季經濟成長率為-0.73％，結束16季的正成長，主計總處今年5月仍樂觀的預測第二季可維持正成長0.5％，何以有此落差？黃偉傑表示：「這是由於民間消費不如預期所致，但隨著三倍券及振興消費措施陸續釋出，7月以後應該會好轉。」



雖然台灣第二季實質GDP轉為負成長0.73％，但相較於韓國-2.9％、新加坡-12.6％與香港-9.0％，主計總處指出，台灣的跌幅還是比較小。



至於依季增年率（saar）所計算的經濟成長率，今年已連兩季負成長（Q1為-3.57％、Q2為-8.82％），已符合衰退的定義，台灣是否已面臨經濟衰退？黃偉傑強調，這只是技術上符合衰退的定義，但是從近期民間投資、工業生產仍持續成長研判，台灣並未出現實質衰退。