北捷民生汐止線二期 環評過關

捷運民生汐止線第一期路線環評已在98年通過，後續因為第二期路線不確定等因素，因此遭延宕多年，台北捷運民生汐止線第二期工程今天成功闖關環評大會，接下來還要面對綜合規劃、細部設計等，預計核定後再經9.5年後完工。

日前通過環評大會的民生汐止線第一期路線從內湖區新湖一路及民善街路口至汐止區公所，路線達1萬200公尺，共設置9座車站、機廠1座；而今天闖關的台北捷運民生汐止線第二期從台北市大同區大稻埕碼頭東側至內湖區新湖一路及民善街路口，共長6865公尺，設置6座車站。

經討論後通過環評大會，但也修正包括樹木補植請以補植喬木樹苗方式辦理，並應於施工前再確認計畫車站站體開挖範圍之252株木本植物是否屬台北市受保護樹木；就本計畫路線位於高土壤液化潛勢區，強化建物保護沉陷控制警戒值及行動值之規範與緊急狀況應變處理作業。

也要求開發單位應評估於捷運沿線通風換氣設施以調整管道設計或座落位置或增設空氣污染防制設備等方式，以符合通風口24小時值之PM2.5小於等於35μg／m3；通風口如採側吹式，應於垂直面裝置百葉，百葉開口之下緣距鄰接地面高度至少3m，排氣方向不得往下，以避免影響行人。通風百葉淨開口面積應與通風井斷面積約略相等。

（中時新聞網 林良齊）