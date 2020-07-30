拚經濟 明年度編赤字預算

明年度中央政府總預算大致底定，受到新冠肺炎疫情衝擊，稅課收入減少2％下，歲入約2.04兆元、負成長3.2％，這是蔡政府上台後，首度歲入負成長，惟在後疫情階段拚振興經濟，歲出逾2.15兆元、成長3.8％。

行政院30日召開110年度中央政府總預算第一次全體會議，歲出、歲入規模大致確立，行政院長蘇貞昌預訂8月初向蔡英文總統簡報，敲定國防預算後，8月13日送行政院會討論通過後，送請立法院審議。

值得注意的是，為振興經濟，公共建設預算加計前瞻特別預算後為2,365億元，較今年度成長2％，加計營業、非營業基金預算後更高達5,339億元，大幅成長30.2％。至於科技預算，約969億元成長不到2％，加計前瞻後約1,169億元，約成長3.6％。

明年度中央政府總預算歲入、歲出差短近1,100億元，歲入部分，明年度稅課收入1.65兆元、負成長2％，歲入從今年2.1兆元下降到2.04兆元，負成長3.2％；歲出由今年的2.1兆元增加逾2.15兆元，成長約3.8％。

據了解，歲出成長主要是健保補助費用、社福等法定義務支出，公共建設、科技發展及國防發展等支出成長所致，國防支出仍待蔡總統拍板。另勞保面臨破產，勞動部長許銘春盼政府每年撥補勞保基金200億元再加碼，但在歲入負成長下，無加碼空間，仍匡列200億元。此外，並未編列軍公教調薪預算。

蔡政府上台後，106～109年度中央政府總預算歲入、歲出都呈正成長，109年度雙雙首度突破2兆元大關，大幅成長5％以上，明年歲入首度負成長。

明年度總預算排名第一仍是社福預算，主因法定預算增加突破5,200億元，包含政府支出勞健保與國保。國防預算初步匡列約3,800億元，科技預算966億元，公共建設1,324億元。

據悉，支出成長多在健保及社福等法定義務支出，另為點火內需擴大經濟動能，公共建設及科技發展，總預算加前瞻特別預算維持正成長約2～3％左右；此外，軍購及國艦及國機國造等國防支出，成長接近3％。如紓困3.0各部會需求已逾2,100億元上限缺口部分，也會編入明年度預算。