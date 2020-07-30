前總統李登輝 風雲一生回顧

因緣際會下，李登輝在台灣歷史轉折的關鍵時刻，站上了關鍵的位置，也以他的視野與意志力，為時代的推進發揮了關鍵力量。在台灣的民主發展史上，李登輝留下了深遠的刻印，成功推動了「寧靜革命」；如今，他也和所有歷史人物一樣，所有功過，留予人說，帶著他曾有的輝煌，成為歷史翻過的一頁。

寧靜革命舵手

原本默默在故總統蔣經國身邊扮演台籍花瓶副總統角色的李登輝，突然因蔣經國遽逝而繼任中華民國總統，這不只大家、連他自己也沒想到。接任時的他，除了總統辦公室一個空蕩蕩的座位，手上黨、政、軍、情權全部付之闕如。如此「白手起家」，沒有被政治洪流淹沒，最後還能成為推動台灣「寧靜革命」的舵手，部分要拜時勢之助，部分要歸功於他的理念、使命感、意志力與權謀。

李登輝的性格特質，以及在不同時刻的選擇與行動，對台灣的發展軌跡產生了相當大的影響。他愛恨分明、鬥性堅強，而且始終有清楚的中心思維與理念脈絡，從他手上開始了許多項東西，如今都深刻影響著我們。

民主改革 大步邁出

第1項，是民主改革。台灣的民主改革不是李登輝一個人的功勞，但如果繼任蔣經國的不是他，台灣的民主路可能不會走得如此大步。他有學者加宗教家的性格，博學勤勉使他擁有遠勝其他政客的淵博學養、歷史觀照與廣闊視野，對台灣強大的愛與使命感，使他選擇了對抗威權構築民主的艱難道路，並且執著到底絕不低頭，從廢除萬年國會、修憲、北高市長、省長到總統直選，台灣逐漸蛻變轉型為民主國家，憲政體制也大為改變。他同時也有天生的謀略手腕，一步一步因勢利導借力使力，逐一剷除政敵收攏權力，終致讓既有統治勢力瓦解。

在可以當強人時選擇建立民主體制，這個選擇，絕對不容易。李登輝在接手一個現成的獨裁體制後，能夠抗拒順勢當強人的誘惑，反而呼應民意與時代走向，和堅固的威權體制作戰，讓台灣逐漸解除窒錮還權於民，這是一個困難、而今值得後人感激的選擇。

國家定位 台澎金馬

第2項，是國家定位。李登輝擺脫了過去我們堅稱擁有全中國主權與治權的膨風主張，面對現實，承認台灣的統治權目前只及於台澎金馬。對內，不再需要「萬年國會」來象徵虛幻的法統；對外，以這個現實作為參與國際社會的自我定位，加入亞太經合會（APEC）、關稅與貿易總協定（GATT）及之後的世貿組織等，都是如此。李登輝早就講得很清楚，「台灣已經獨立了，名字就叫『中華民國』」，而台灣許多政治人物到現在還繞不出這句話。

第3項，是開啟台灣政治舞台的省籍動員時代。過去本省籍政治菁英只被當成花瓶，但歷史的偶然，讓李登輝成為史上第一位台籍總統，也因此成為「台灣人出頭天」的象徵，更是本省族群的精神領袖。他有獨特的群眾魅力，輕易就能以俚俗鮮活的語言打動人心，激起本省族群的熱愛與擁戴，而且對民意有敏銳的掌握。李登輝對群眾的動員，成為一股其他勢力難以對抗的政治力量。

省籍族群 對立撕裂

而隨著他以民意為後盾、與傳統政治勢力一回合又一回合的對戰下，台灣的族群對立也成為政治角力的重要武器，以致於在各方濫用下造成社會撕裂的傷痕。

其實，對於一個多數族群的政治權力長期被少數族群壓制的國家，政治覺醒很容易從揮舞族群反抗旗幟開始，一如國父孫中山先喊出的是「驅逐韃虜，恢復中華」。族群分野是廉價有效的動員工具，加上長期和中國大陸處於敵對狀態，台灣的民主運動會在開始不久即走向族群化，就政治發展而言恐怕是難以避免的一堂必修課，但李登輝個人的言行，卻仍然在其中扮演了一定的關鍵角色。

兩岸交流 搭起橋梁

第4項，是兩岸交流。兩岸敵對半世紀，雖然蔣經國在去世前決定解嚴及開放老兵返鄉探親，但廢除動員勘亂時期、兩岸展開接觸交流及海基、海協兩會協商，是在李登輝手上實現。他成立國統會，與江澤民透過蘇志誠、曾慶紅的密使溝通，逐漸搭建兩岸交流管道。

不過，兩岸基本的矛盾，必然在接觸一段時間後浮現，李登輝訪美後中共試射飛彈引發台海危機，接著又提出「兩岸是特殊國與國關係」論述，讓兩岸關係又陷入冰點。

黑金政治 開始惡化

第5項，同樣在李登輝的手上，台灣黑金政治問題開始惡化。隨著民主改革，台灣選舉變多了，反對勢力大幅崛起，長期執政的國民黨聲勢日下，因而愈來愈依賴派系、黑金、買票等手法爭取勝選，但這種扭曲民主價值的不當手法，嚴重侮辱及觸怒了人民，也讓國民黨在2000年交出了在台灣執政55年的江山，實現中國歷史上第一次的政權和平輪替。

李登輝曾說「我有一個夢」，希望活著把政權和平轉移給另一個人。他做到了，不過，沒想到卻是交給對手黨。

實現政權和平轉移

其實，李登輝一直是個人品牌，不很國民黨，當然也不是民進黨；雖然創立了台聯，但台聯只是他卸任後延續政治影響力的工具。他使用國民黨的資源，但發出的政治光環遠大於國民黨；及至李登輝離開後，國民黨好像也沒什麼變化，除了一點恨沒留下什麼。

歷史機緣給了李登輝在台灣政治舞台叱吒風雲的機會，而他也的確憑藉著自己的理念與執著，替自己、也替台灣選擇了一條豐富精采的道路。

（ 中時新聞網 ）

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