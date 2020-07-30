李前總統大體 10點送往懷遠堂冰存

前總統李登輝在今天晚上7點24分，在台北榮總醫院辭世，原因為敗血性休克和多重性疾病衰竭。據了解，李登輝的大體也在今晚10點，將從中正樓22樓搭專用電梯，直送地下室的禮儀車上，由禮儀車車隊送往懷遠堂冰存。

（ 中時新聞網 林俊翰）

前總統李登輝30日晚間7點24分，病逝於台北榮總，享壽98歲。榮總表示，李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回。

榮總指出，李登輝今年2月8日晚間，於家中進食時不慎嗆咳，因呼吸困難，緊急送到臺北榮總，檢查發現有吸入性肺炎及心臟衰竭，後續合併兩側肺部肋膜積水及急性腎損傷，由醫療團隊全力照護。

2月17日傍晚，坐輪椅於病房區活動時，突發心因性休克，立即進行CPR急救後使用呼吸器。由於李前總統已98歲高齡，本身又有多重慢性疾病，抵抗力弱，住院過程中反覆感染，產生敗血性休克及多重器官衰竭，雖經醫療團隊全力救治，仍無法挽回，於7月30日19時24分與世長辭。

李前總統家屬對於醫療團隊辛苦照顧及總統、副總統、行政院長等各界關心，表達誠摯感謝。

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