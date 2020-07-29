明年基本工資 最高喊漲至3％

勞動部公布今年基本工資審議委員會將於8月18日召開。今年是否時薪、月薪雙漲，勞動部雖話說得保守，但審議委員透露，原本最擔心餐飲業等內需產業因報復性消費而景氣活絡，預計明年基本工資會漲，漲幅恐較往年砍半，約落在1.5％至3％之間，時薪可能調漲至160至162元、月薪則為2萬4,000至2萬4,500元。

勞動部表示，基本工資調漲，將參考當前經濟數據，在基本工資審議委員會中交由勞、資、政、學各方委員充分討論後，決定明年的基本工資調漲與否。

受疫情影響，勞動部今年第一季基本工資工作小組與第二季小組會議在6月30日合併舉行，確認今年基本工資審議委員會一定會召開。當時在會中，勞方委員認為，考慮邊際勞工基本生活所需，基本工資要有制度性調整，不能凍漲；但資方委員認為，6月底還無法看出全球疫情發展，期盼多觀察經濟數據，期盼共體時艱，明年不要調漲。

勞動部現已發出開會通知，確定8月18日召開基本工資審議，有審議委員指出，從經濟數據來看，是有調漲空間，包括6月外銷訂單創下連4個月正成長、工業生產指數，甚至是批發零售及餐飲業的營業額，都優於預期，「台灣經濟景氣沒有原本悲觀」。

委員認為，明年基本工資包括時薪與月薪，應該還是往調漲方向討論，但漲幅絕對不會像過去前幾年5％上下，「漲幅一定砍半」，可能會落在1.5％至3％之間，也就是時薪應會從158元調為160至162元，月薪則從2萬3,800元調為2萬4,000至2萬4,500元。

外傳今年基本工資帶來的經濟活動衝擊恐將導致基本工資雙凍漲，學者表示，在2015年時，曾因當年第三、四季經濟情勢仍未好轉，出口總值已連續超過10個月負成長，決議當年不召開基本工資審議委員會，「現在情況看起來都比當年再好一些」，因此認為基本工資還是會往調漲的方向走，只是漲多漲少，還要討論。