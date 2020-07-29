核二廠除役進入倒數計時，1號機明年底展開除役，總計二部機組陸續除役後，將減少近200萬瓩、年發電量約150億度缺口，影響備轉容量約5～6％之間，除役為期25年，除役經費粗估210億元。至於電力缺口將由燃氣火力及太陽光電、風力發電等再生能源接棒。

台電規劃，明年底核二廠1號機停機，電力供應將減少98.5萬瓩，是台電最大發電機組，1、2號機組合計年發150億度，過去為台灣提供5,050億度電力，估計運轉40年間發電5,200億度。

明年12月核二廠1號機將停機，會有民營IPP電廠的嘉惠電廠50萬瓩投入發電，另有太陽光電225萬瓩、風力發電172萬瓩等火力及再生能源加入供電行列。

至於後續核二廠2號機將在2023年3月停機，當年則有興達電廠新的燃氣機組上線，屆時提供至少100萬瓩裝置容量可全部替代2號機除役缺口。若以核二廠29日發電量及瞬間最高尖峰負載情況計算，每部機約影響2.7％，二部機除役約影響5.4％。由於有新機組加入除役當年行列，台電說，未來備用容量率可望維持在法定15％以上，供電無虞。

台電估計，核二廠的拆除經費約210億元，將從核後端基金3,505億元中提撥。未來分4階段共25年進行除役，第一階段前置除役過渡期8年，將興建室內乾儲設備及低放射性廢棄物儲存庫，第二階段為除役拆廠為期12年，將拆除反應爐急氣機廠房等大型組件，第三階段最終狀態偵測三年，持續監測廠區輻射值，最終則是場址復原階段，讓土地復原等工作。

至於用過核燃料，台電表示，將暫存於廠內用過核子燃料池及乾式貯存設施中，待高放最終處置或中期暫貯設施完成後，運送至最終處置場進行處置或放射廢棄物中期暫貯場貯存。

有關土地使用，台電副總簡福添指出，除保留區外，其餘土地將朝電力事業用途來做規劃，像興建各類電力設施等，相關計畫台電還在評估當中，日後才會對外說明。據悉，台電2018年12月將核二廠除役計畫函送原能會審查，完成後將在今年10月提送環保署審查，希望明年審查通過。