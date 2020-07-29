防疫模範生！「台灣無普篩必要」

衛福部長陳時中29日表示，有關近期部分學者認為應針對所有入境台灣的旅客進行普篩，他認為，普篩或許可以發現無症狀者，但目前自國外入境者都需進行14天居家檢疫措施，無症狀者檢疫期滿後仍要再自主健康管理7天，已可有效防堵。

至於國外發生無症狀者，導致社區疫情蔓延，陳時中指出，這是因無落實14天的檢疫措施，或並未針對確診個案接觸者採取14天居家隔離措施等，與台灣現況不同。

陳時中進一步指出，國內通報個案一旦確診後，不論是否有群聚，衛生單位皆會主動找出符合流行病學條件接觸者（含疑似無症狀或症狀前期感染者），並含括納入COVID-19分生檢驗，該防疫作為符合世界多數先進國家之檢測策略，並非僅是被動採檢。

陳時中說明，我國於今年1月15日公告將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第五類法定傳染病，並持續視國內外疫情、個案疫調結果及相關文獻資料修訂病例定義及通報條件，另於4月1日起放寬社區採檢條件，對於具有臨床症狀的病人，只要醫師認為有檢驗的必要，都可通報採檢，但截至目前國內採檢陽性率約0.6％，遠低於其他國家；如針對無症狀社區民眾進行全面篩檢，可預期其篩檢陽性率極低，不符合篩檢成效。

依據約翰霍普金斯(John Hopkins)網站所摘錄世界衛生組織（WHO）今年5月12日建議各國政府解封（reopening）的前提，是「連續14天COVID-19分生檢驗陽性率（test positive rate）<=5％」。

陳時中解釋，這是意指有足夠檢驗量能把所有具感染風險個案（分母足夠）都含括進入檢驗，即檢驗陽性率夠低，足以有效偵測及發現確診個案。我國與澳洲、韓國等接近，皆為陽性率小於1％，證實我國可明確偵測確診個案且囊括納入之檢驗條件具合理性。

陳時中說，近期許多研究結果均有共同結論，距離發病日達10天後，或無症狀者距第一次採檢陽性10天後，幾乎已無傳染力，我國自今年3月19日起，啟動入境旅客全面居家檢疫，對於入境者全面居家檢疫14天後，即使有極少數症狀前期個案或無症狀者個案未被發現，其傳染力已大幅降低或幾乎已無傳染力，造成社區傳播的風險極低。