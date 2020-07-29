國內疫情逐步趨緩 企業估下半年營運漸好轉

肺炎疫情衝擊今年上半年製造業景氣，中經院指出，今年上半年製造業的營運狀況、利潤率都較2019年下半年差，擴散指數分別為24.3%、26.8%。不過業者普遍對於未來的情形較為樂觀，將會逐漸復甦。

中華經濟研究院今天發布「2020年上半年台灣採購經理人營運展望調查」，調查內容顯示，2020年上半年不論製造業或非製造業的營運狀況與利潤率，都較2019年下半年的情形差。

中經院院長張傳章指出，製造業在今年上半年的營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數分別為24.3%與26.8%，較前期大跌34.2與25.2個百分點；以內需為主的非製造業，在今年上半年的營運狀況擴散指數與利潤率擴散指數各為34.9%與32.7%，較前期大跌22.1與17.6個百分點。

這份調查顯示對於影響總體經濟的關鍵因素，製造業與非製造業不約而同指出「新冠肺炎疫情」與「美中貿易紛爭重啟」是重中之重，排在前2位，至於排在第3位的因素，製造業認為是「匯率波動」；非製造業認為是「兩岸關係」。

金融研訓院董事長吳中書指出，雖然今年上半年的情況不理想，不過廠商普遍樂觀看待今年下半年的情形，認為狀況會改善不少。主要的原因是國內疫情主要集中在上半年，目前已經逐漸趨緩，而且從第2季末開始，國內的經濟活動已逐步復甦。

吳中書說明，由於疫情限制出國旅遊的機會，但是這段時間選擇國內旅遊的人數大幅上升，內需獲得明顯的支撐；至於製造業的情形，台灣的產業鏈並沒有因為疫情而停工，因此在國際市場有任何需求的時候，台灣的製造業往往能夠支撐。此外，也有廠商指出，確實受惠轉單效應。

張傳章指出，預期今年下半年製造業的營運狀況擴散指數達57.2%；非製造業的營運狀況擴散指數則為58.8%；不過製造業與非製造業對於今年下半年的利潤率預期仍然較為保守，認為會較今年上半年略低。

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