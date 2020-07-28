威力彩槓龜沒關係！ 動滋券直播抽獎中

體育署自20日至26日開放民眾登記動滋券，超過700萬人登記成功，取得抽籤資格，今天下午3時30分將於「2020台灣運動產業博覽會」電競館進行公開抽籤，可透過YouTube上的MOESports觀看直播。

體育署邀請已取得東京奧運參賽資格的4名國手，包括射擊好手呂紹全、桌球一姐鄭怡靜、拳擊女將陳念琴、「台灣蝶王」王冠閎出席抽籤活動。

抽籤規則，將由4名國手分成兩組，每次擲出2位數字號碼（01至20），每人輪流各投擲2次，並由見證律師依序輸入電腦顯示在螢幕上，共有8組2位數字號碼，最後依投擲順序由左而右產生一組「16位數」的亂數種子。

「16位數」的亂數種子出爐後，電腦抽籤程式將決定一組亂數表，再從符合登記抽籤資格的民眾中，隨機抽出400萬個中籤者。

「動滋券」抽籤結果將以「簡訊」及「電子郵件」陸續通知中籤民眾，其中簡訊預定在29日上午10時前完成通知，民眾也可在29日上午10時起，上「動滋券」官網查詢抽籤結果。

「動滋券」以電子票券方式，提供民眾消費使用，使用期限自民國109年8月1日至12月31日止。中籤民眾8月1日起，可持「動滋券」QR Code，到完成「動滋網」業者登錄的店家消費抵用。

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