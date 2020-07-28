防疫別鬆懈！ 我國境外移入再＋5

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(28)日公布，國內新增5例境外移入新冠肺炎（COVID-19）病例（案463至467），其中4人自菲律賓入境，1人自香港入境。

指揮中心表示，案463為50多歲男性，今（2020）年3月至菲律賓工作，自7月21日起陸續出現發燒、咳嗽、嗅覺異常、腹瀉及全身倦怠等症狀，24日於當地就醫並採檢，但未接獲檢驗報告。個案於7月26日返國入境時因體溫偏高，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，當日晚間因身體不適，經衛生單位安排至醫院就醫，於今日確診，目前收治住院隔離。

指揮中心指出，案464為30多歲男性，今年1月至香港工作，7月16日曾出現發冷及盜汗症狀，經自行服藥後症狀緩解，23日出現有痰及嗅味覺異常等症狀，因自覺症狀輕微未於當地就醫。個案於7月26日返國入境時主動告知有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

指揮中心表示，案465為30多歲男性，今年1月至菲律賓工作，6月19日陸續出現嗅味覺異常、咳嗽、喉嚨痛及肌肉酸痛等症狀，當日前往就醫並於醫院進行武漢肺炎快篩，結果為陰性。因當地醫院未開立藥物，僅自行服用感冒藥。個案於7月26日返國入境時主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。

指揮中心指出，案466、467分別為70多歲男性及70多歲女性，為一對夫婦，兩人於今年1月陸續前往菲律賓探親，案467於7月12日出現發燒、咳嗽及走路喘等症狀，經自行服藥後症狀緩解，兩人7月26日返國，案466入境時無不適症狀，案467於登機前及入境時皆主動告知曾有症狀，兩人由機場檢疫人員安排採檢後，分別送至防疫旅館居家檢疫及集中檢疫所隔離，均於今日確診。

指揮中心表示，案463、465、466及467搭乘同班機返國，衛生單位已掌握個案接觸者共15人，其中10人為此4名個案之同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，5人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。另針對案464，衛生單位已掌握接觸者共12人，為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，同班機機組員因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計80,825例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含79,785例排除)，其中467例確診，分別為376例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

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更新：臺灣時間每日下午3點 資料來源：衛福部 註：依衛福部更新速度，有時會與確診數有所落差

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