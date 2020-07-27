軍公教員工待遇審議委員會27日開會討論110年度軍公教調薪案。據了解，考量總體經濟指標、明年稅收、地方的財政收支，民間企業薪資水準等因素後，一致決議做出建議明年軍公教不調薪。行政院人事行政總處近日將呈報行政院長蘇貞昌核定後，正式對外公布。

據了解，27日會中主要是考量二大因素，一是受新冠疫情衝擊，主計總處雖預估全年經濟仍可成長1.67％，但幅度已下修，經濟面表現並不好；二是明年度稅課收入負成長2％、歲入負成長3％，財政部估計，今年稅收嚴重短缺逾1,500億元，財政狀況也不好，軍公教沒有調薪空間。

27日會中首先由人事行政總處就蒐集民間企業薪資水準、物價變動情形、平均每人國民所得、經濟成長率及政府財政負擔等因素綜合評估進行報告，隨後交由委員進行討論。據悉，與會人士很快就取得共識，認為在當前疫情下的經濟氛圍、財政狀況，都不允許明年軍公教調薪，並無人主張明年軍公教應調薪。

因此，人事行政總處近日將向行政院建議明年軍公教不調薪，呈報蘇揆作出政治決定的重要參考。按照往例，閣揆都會尊重軍公教待遇審議委員會決定。一位政府官員表示，明年軍公教不調薪符合「社會期待」，在疫情衝擊下，多數企業營收大幅下滑，民間企業明年計畫調薪的應也不多。

官員分析，國際疫情仍嚴峻，各大預測機構均紛下修今年經濟成長，主計總處預估全年經濟成長1.67％，明年度經濟成長仍有很多不明朗，加上今年全年物價穩定，確實沒有調薪空間。

2000年以來，軍公教總計調薪四次，分別為2001、2005、2011、2018年，調薪幅度都是3％，預算在200億元上下。