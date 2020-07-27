7月CCI微升 3C消費第四季恐旺季不旺

中央大學台灣經濟發展研究中心27日公布7月消費者信心指數（CCI）調查總數為69.43點，月增0.66點，指數連續二個月回升，但幅度非常小，嚴格來說應以持平視之；中央大學也特別提醒，應留意疫情造成的提前消費效應，恐會讓第四季3C旺季不旺。



台經中心分析，7月CCI總數小幅回升，反應國內疫情控制良好，6月國內解封後，消費轉熱帶動，加上台商回流，經濟表現具支撐，下半年三倍券上路，成長可望續航。



但美歐在疫情好轉後逐步解封，卻再爆發新一波感染，又衝擊製造業訂單，使得傳產業續顯現衰退。尤其應留意資通訊電子產品傳統第四季旺季的負面影響，若國際疫情遲不受控，宅經濟延長下，3C消費可能提前在第二、三季，導致第四季旺季不旺。



7月CCI的六大分項指標僅「未來半年購買耐久性財貨時機」及「未來半年投資股票時機」兩項上升。台經中心指出，這兩個指數反應股市及房市的信心續上升台股在內資法人及散戶力挺下，一關衝過一關，越過歷史最高的12,682點。股市獲利效應連帶激勵車市、房市等耐久性財貨人潮回籠，買氣上揚。其中獨立出來的「購買房地產時機」指標來到93.4點，月增2.2點，上升幅度也相當明顯。



至於CCI下降的四項指標中，降幅較大是「未來半年國內就業機會」的73.3點、較上月下滑2.25點，且連續13個月均呈悲觀（指數低於100）。台經中心表示，觀察歷年來第三季的就業信心均顯著下降，主要是畢業潮大量新鮮人進入職場的效應，失業率也往往衝高，不排除接下來幾個月指數趨勢繼續向下。