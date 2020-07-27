台商回流需求大 王美花：2027年前供電不缺

升任經濟部長甫一個多月的王美花今召開首場媒體記者會，對國內疫情下經濟表現她首先給予肯定，認為在台灣半導體聚落優勢下，加以陸美、香港緊張國際局勢，可吸引半導體設備、高端製造業等更多國際大廠來台投資。同時她也承諾，到2027年前，台灣供電不缺。

雖是經濟部文官出身，上任後馬不停蹄的她仍不免說，經濟部業務實在很多 ，到現在還有很多業務單位報告還沒聽取。儘管如此，面對記者會各類繁雜問題，王美花倒是一一親自回應，未假手陪同下屬。

對國內經濟疫情下表現，王美花給予肯定，指其他國家負2位數下降，國內1到6月出口仍年成長0.5％。不過她也直言，清明連假期間跟廠商座談，就有廠商反映看不到第三季訂單。但強調這個情形是全世界問題，不是台灣競爭力問題。

對港版《國安法》上路，香港企業不安全感加深。王美花表示，有在觀察當地跨國企業會不會轉到台灣來，經濟部會去努力吸引他們來。

在陸美緊張、疫情紛擾、香港問題等國際因素變化下，她強調，吸引國外投資是接下來要做的重點工作。尤其台灣具有半導體產業聚落優勢，可望吸引更多國際大廠來台投資，其中又以半導體設備、材料、高端製造業機率最大。半導體業務要做的更精進，已經在討論人才養成，如何符合產業需求。

台商回流部分，三大投資案累積1兆632億，其中台商回台投資方案將近7,800億，如何落實？王美花只說，雖然有些廠商因為疫情國際情勢改變，沒有像去年那麼緊急，但沒有人說不投資，投資沒有減少，甚且還有加碼。不過對於重要的每年可落實投資數字，卻並沒有提出具體說明。

而台商回流、台積電3奈米廠都會大量增加用電，這對以供電安全為首要任務的經濟部來說，絲毫大意不得。王美花指出，台商回來興建廠房都有盤點過用電，台積電所需的用水用電，幾年前也成立平台掌握需求，都有超前部署。她掛保證：「到2027年，台灣供電完全沒問題。」

對於三倍券成效，經濟部統計到今天為止，已有1,900多萬人領取，等於總人口8成已領，其中逾9成是紙本，剩下是數位綁定。因反應熱烈，她樂觀預測，所帶動商機可以比原先估計1,000億還多。（中時 王玉樹）

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