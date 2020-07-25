三倍券該怎麼花？12個不可不知

振興三倍券7月15日上路，你加入全民拚消費的行列了嗎？三倍券用來吃喝玩樂都可以，但不能用來電商網購、繳稅、繳罰單、儲值和買股票等，民眾使用三倍券前，有12個不可不知。

一、三倍券不能用在什麼地方？

答：不能電商網購，買股票、保單、菸品、禮券，不能繳水電費、信用卡費、罰金罰款、健保費、國民年金費、稅捐、行政規費、儲值交易等。

二、哪些電商屬於例外，可以用三倍券？

答：藝文展演、體育賽事及旅遊活動等，經目的事業主管機關認定的電商平台可適用，可上三倍券官網(3000.gov.tw)查詢電商名單。另外，經目的事業主管機關認定的電商平台，政府將核給網站識別標章，供民眾辨識。

三、三倍券可以拿來買餐券嗎？

答：不能，餐券不適用三倍券。

四、實體店的網路訂餐是否適用？

答：線上訂餐，並在實體店家消費付款可以。

五、三倍券能不能買彩券？

答：可以，因為買彩券具公益性質。

六、可以用來繳學校的學雜費、私立補習班的學費嗎？

答：可以，但線上支付不適用。

七、可以用來繳交醫院掛號費嗎？

答：可以。

八、可以用來儲值遊戲點數嗎？

答：不可以，遊戲點數、InComm禮品儲值，不適用。

九、可以用來買台鐵具使用期限的回數票及北捷1,280定期票嗎？

答：可以，北捷1280定期票還可以累計三倍券消費額度。

十、線上叫車Uber、台灣大車隊等是否適用？

答：經目的事業主管機關認定適用的線上叫車服務可適用。

十一、健身房會員點數（具使用期限）是否適用？

答：不適用。

十二、可否用在與訂房網合作的小民宿？

答：經目的事業主管機關認定的訂房網可適用；民眾至民宿住宿後付款，也適用。