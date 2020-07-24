國衛院長：新冠疫情為台灣帶來三功課

國衛院長梁賡義24日透露，新冠肺炎為台灣帶來三項功課，像是韓國系統性的篩檢機制做得很好，台灣將向韓國取經；另將研擬建置標準化的疫調App，做好資訊的完整搜集；以及盼設置專責單位搜集病毒株並建立資料庫等。他也特別呼籲國人，這麼多防疫措施，其實最有效、最直接的就是勤洗手！

「2020新冠肺炎高峰論壇」由旺旺中時集團、工商時報攜手南僑集團、太田水素工坊生技、歐立得科技、社團法人台灣醫務管理學會等共同主辦，24日在中華經濟研究院登場，並由台大國企所教授陳厚銘主持。

中央疫情指揮中心下設研發組，就是由梁賡義主導，扮演指揮中心的幕僚角色。梁賡義首先分享兩個觀察，首先，經過疫情洗禮，美國數百間大學恐將只有前30、40大能生存，正是因為被迫轉為視訊授課、甚至停課，學費沒了，且情況恐延續到下學期，將使得美國高教面臨很大轉型，而且醫學教育若省去面對面授課，是否影響人文素養的薰陶，也發人省思。

第二項觀察是美國總統川普宣示美國學生下學期要回校上課，理由包含小孩的確診率相對低很多，且一直把小孩關在家，對心理有負面影響。梁賡義坦言，這讓他不禁思考，新冠肺炎究竟影響孩童心理狀態有多少，相當值得探討。

面對疫後時代，梁賡義表示，台灣仍要超前部署，防疫團隊現在要向前思考，度過新冠肺炎後，面對其他新興疫情時，如何建立機制、延續下去，因此他已請研發組同仁啟動三項工作。

第一是學研交流機制，以韓國來說，十幾年來建立很好的學研機制。故研發組同仁已對韓國的防疫展開研究，同時也要把疫情過程中，跨部會的交流機制保留下來，若相關部會能長期固定交流，對防疫有很大助益。第二，疫情調查要從「一張紙、一支筆」轉換成更有用數據，他希望發展出App提供第一線的衛生局人員使用，在規格化的系統內可以很快搜集到完整資料，以利後續分析。第三、希望打造基礎資源平台，做為病毒株資料庫，並有專責單位搜集病毒株。